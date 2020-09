Jeu concours DVD : Les enquêtes du commissaire Van Der Valk – Saison 1

À l’occasion de la sortie des Enquêtes du commissaire Van Der Valk – Saison 1, disponible en DVD à partir du 6 octobre, L’Atelier d’Images et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des DVD de la série !

Au cœur de la ville d’Amsterdam, le commissaire Van Der Valk utilise son sens de l’observation et son flair pour résoudre avec son équipe des crimes sauvages et mystérieux, mêlant sexe, religion et politique…

Découvrez Van Der Valk, un flic cynique, taciturne mais attachant, vivant seul sur son bateau au cœur de la romantique Amsterdam. Rompu aux enquêtes les plus complexes, le commissaire Van Der Valk a passionné les téléspectateurs de France 3 en fidélisant jusqu’à 2,6 millions de téléspectateurs en août 2020.

Reboot d’une série classique avec Barry Foster ayant connu cinq saisons entre 1972 et 1992, cette nouvelle version réinvente complètement le personnage en l’adaptant au monde d’aujourd’hui. Pour ce faire, la chaine ITV est allée chercher Chris Murray, scénariste pour Agatha Raisin et Barnaby. Chaque enquête de Van Der Valk bénéficie d’un épisode de 90 minutes, permettant aux auteurs du show de nous proposer des enquêtes palpitantes prenant place dans le monde de l’Art, de la politique, de la toxicomanie ou encore du mysticisme…

Les enquêtes du commissaire Van Der Valk est une série britannique, mais elle a été entièrement tournée à Amsterdam. Par conséquent, elle nous propose de magnifiques panoramas de cette ville emblématique des Pays-bas : ses canaux, ses ponts emblématiques, son architecture, ses tulipes, son fromage, Dave… Ah non, on me fait signe que non. Pas Dave.

Pour interpréter Van Der Valk et son équipe, on retrouve un casting rompu aux séries prestigieuses : Marc Warren (Mad Dogs) dans le rôle-titre du héros charismatique, Maimie McCoy (The Musketeers) interprète la main droite du détective, et Luke Allen-Gale (The Borgias), tient le rôle du sergent Brad de Vries.

Le meilleur détective d’Amsterdam

