Jean-Marie Bigard annonce en direct qu’il renonce à la présidentielle

Nouvelle farce ou fin du spectacle ? L’humoriste Jean-Marie Bigard a en tout cas profité d’un direct sur CNews, dans l’émission de Pascal Praud, pour annoncer qu’il renonçait à briguer la plus haute fonction en 2022. Dans un style bien à lui, il a déclaré qu’il se retirait de la course à la présidentielle.

⚡??CITATION -Jean-Marie #Bigard annonce sur CNews qu’il se retire de la course à la #présidentielle : « Je me retire… https://t.co/Q4r0xaSlbQ —Brevesdepresse(@Brèves de presse)

« Je me rends compte que je serai beaucoup plus efficace – et beaucoup plus dangereux d’ailleurs – pour tous ces gens-là en étant drôle plutôt qu’en colère. (…). Je suis trop sensible pour faire ce job »

Après avoir été présent sur la liste municipale de Marcel Campion puis avoir fait part de ses ambitions — et avoir même rencontré Emmanuel Macron — l’humoriste avait annoncé « officielement » sa candidature au début du mois de septembre. Il avait alors expliqué qu’il pouvait aider et ne pouvait rester inactif alors que des gens souffraient.

Samedi prochain, il sera en tête de la manif des Gilets Jaunes à Paris. Ses échanges avec Emmanuel Macron, la Pré… https://t.co/igLi0NJTYC —7a8(@Sept à Huit)

Jean-Marie Bigard, proche depuis le début du mouvement des « Gilets Jaunes », s’était brouillé avec une partie de la mouvance après s’être désolidarisé de Jérôme Rodrigues qui avait comparé les policiers aux nazis.

Dans l’émission « Les grandes gueules » de RMC, il s’était appuyé sur un sondage Ifop réalisé pour « Valeurs actuelles » pour déclarer qu’il était crédité de 13% des intentions de vote.

« Je vais aller jusqu’à un moment, on va dire, raisonnable. L’Ifop me donne 13% d’intentions de vote (…). Ca fait beaucoup de monde tout ça! On m’a dit que pour l’instant ça va, mais que si tu passes 15, 16, 17% tu deviens un potentiel vainqueur » Bigard, le clown qui fait peur à Macron ?

Un sondage que l’Ifop avait toutefois tempéré ce chiffre, expliquant que « cette base électorale reste fragile puisque la part des Français certains de ce choix demeure extrêmement réduite ». En effet, seules 3% des personnes ayant opté pour l’humoriste étaient certaines de ne pas changer d’avis d’ici 2022. Bien des choses peuvent se passer d’ici là. Même un retour dans la course de Jean-Marie Bigard…

Nous étions avec Jean Marie-Bigard, retranché dans un café en marge de la manif des « gilets jaunes » : « Je ne m’attendais pas à ça ! »