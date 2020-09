Jacques Chirac et la gauche : les liaisons dangereuses

Le dîner faustien avec Mitterrand

A la veille de l’élection présidentielle de 1981, Jacques Chirac est-il allé jusqu’à dîner avec François Mitterrand pour réfléchir avec lui sur son plan de campagne ? C’est l’un des grands mystères politiques des années 1980. […]

Enquête faite, Valéry Giscard d’Estaing est convaincu que la rencontre a eu lieu : pour lui, c’est bien la preuve qu’il y a eu un complot, échafaudé par Chirac et Mitterrand, pour empêcher sa réélection. Naturellement, les intéressés nient avec la dernière énergie s’être jamais rencontrés. […] La vérité, la voici. C’est Jean de Lipkowski qui, avec Edith Cresson, a organisé le face-à‑face. Pour cela, « Lip », comme on l’appelle, était l’homme idéal. Héros de la Résistance, le député-maire RPR de Royan est aussi un diplomate de formation. Il a le sens des nuances – et des convenances. Il a, de surcroît, beaucoup d’amis à gauche. Gaulliste historique et convaincu, il fut, sous la IVe République, député de l’UDSR, ce petit groupe charnière de centre-gauche que présidait alors François Mitterrand. Cela crée des liens. […] Ce n’est pas tout. Jean de Lipkowski a également été fiancé naguère à Edith Cresson. Il y a eu des mois de vraie passion entre eux. Il en est resté quelque chose : un mélange de fidélité, de ferveur et de complicité. […]

Jacques Chirac, un destin

Tandis qu’Edith Cresson apprivoise Jacques Chirac, Jean de Lipkowski entreprend François Mitterrand. Au Palais-Bourbon, à l’automne 1980, « Lip » propose au premier