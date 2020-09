dans les coulisses d’une blague qui a tourné court

« Je me retire pour leur faire une éjac faciale… Je suis trop sensible pour aller sur le terrain avec des crabes qui puent. » Mardi 29 septembre : l’histoire – la petite, pas la grande – retiendra que, ce soir-là, Jean-Marie Bigard, humoriste, annonce avec classe qu’il se retire de la course à la présidentielle. En direct sur CNews. Non de Colombey-les-Deux-Eglises, mais de son appartement parisien. En quelques mois, le comique, à force de coups de gueule fracassants, avait presque réussi à se persuader qu’il pouvait rejouer Coluche, faire peur aux partis traditionnels, bousculer le jeu de quilles fatigué de la politique française. Mais la blague a tourné court.

L’épopée, que nous avons suivie, s’est révélée grand-guignolesque. Une semaine plus tôt, il y croit pourtant encore dur comme fer. « J’ai eu une idée ce matin ! Je vais créer une association : Tous Unis contre la Connerie, Tucc. C’est pas bien, ça ? » En bermuda violet et grosses sandales, Jean-Marie Bigard s’apprête alors à participer à une émission de télé. Mais ce qui excite l’humoriste de 66 ans, là, dans sa loge, c’est ce projet qu’il va annoncer le soir même sur Facebook. « Une association, qui pourra devenir un parti politique… » Un membre de l’équipe de production passe la tête : « Besoin de rien ? » Le comique rugit, de sa grosse voix caractéristique : « Si ! j’ai demandé une bouteille de vin il y a trente minutes ! Et une pute sans champignons ! Et un verre en verre ! Ah oui, et puis j’ai mis mon insuline dan