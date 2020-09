Cette journaliste de CNN n’a rien lâché face au porte-parole de la Maison-Blanche

LES GRANDES ÉTAPES DE LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

La course qui mène au bureau Ovale de la Maison-Blanche entre dans la dernière ligne droite. Alors que les premières opérations de vote anticipé et de vote par correspondance ont commencé, voici les échéances des prochaines semaines :

29 septembre Premier débat télévisé entre les deux principaux candidats, Donald Trump et Joe Biden, à Cleveland (Ohio). Deux autres suivront : le 15 octobre à Miami (Floride) et le 22 octobre à Nashville (Tennessee). Ces confrontations entre les prétendants républicain et démocrate, très attendues, seront-elles décisives ? Selon un récent sondage NBC News/« Wall Street Journal » [PDF], 71 % des personnes interrogées jugent que les débats ne sont pas si « importants », et seuls 18 % les estiment « extrêmement importants ».

7 octobre Débat entre les candidats à la vice-présidence, Mike Pence et Kamala Harris, à l’université d’Utah, à Salt Lake City.

3 novembre Jour de vote. Depuis 1845, l’élection présidentielle américaine se déroule le mardi suivant le premier lundi de novembre, comme l’explique un article très détaillé de la NPR, la radio publique américaine. Mais, outre leur président, les Américains sont appelés aux urnes ce jour-là pour renouveler le Congrès, en désignant l’intégralité de la Chambre des représentants (435 sièges) et le tiers du Sénat (35 sur 100). Onze Etats, dont le Missouri et l’Utah, profitent aussi de l’« election day » pour élire leur gouverneur. Certains Américains, enfin, choisiront leur maire, comme à Phoenix et à Portland, et d’autres se prononceront lors de référendums locaux sur divers sujets, comme en Californie (impôts, logement…).

20 janvier 2021 Cérémonie d’investiture.