une aide sans contrepartie ?

Le projet de loi des finances pour 2021, établi par le gouvernement, prévoit d’aider les entreprises sans condition. La journaliste Alexandra Bensaid est sur le plateau du 20 Heures et précise que « Bercy a émis l’idée d’une charte des entreprises, mais que la piste semble aujourd’hui abandonnée« . Il reste tout de même cette direction d’obtenir des engagements de la part des entreprises, « sur l’égalité homme-femme, la transition écologique et les accords de participation et d’intéressement, quand tout ira mieux mais rien d’écrit dans la loi« , explique la journaliste.

« Ce que ne veut surtout pas le gouvernement, ce sont des obligations, des conditions et encore moins imposer des sanctions aux entreprises« , détaille Alexandra Bensaid. Selon le gouvernement, l’obligation serait contre-productive. « C’est le raisonnement inverse de l’opposition qui veut discuter d’objectifs précis, qui veut parler d’emplois« . Certains parlementaires se souviennent du CICE, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Or, « les milliards du CICE ont fait très peu pour l’emploi, plus pour la compétitivité« , précise Alexandra Bensaid. Il serait très compliqué en raison du virus, explique la journaliste de France 2, de s’engager à ne pas licencier.

