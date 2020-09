Trump n’a payé que 750 dollars d’impôts fédéraux l’année de son élection

Peu ou pas d’impôt, pour un milliardaire. Des révélations du « New York Times » sur les déclarations fiscales que Donald Trump s’est toujours refusé à dévoiler ont fait irruption dimanche 27 septembre dans la course à la Maison-Blanche avant son débat très attendu face au candidat démocrate Joe Biden.

Le quotidien américain a publié une enquête après s’être procuré les données fiscales « sur plus de vingt ans » concernant l’ex-magnat de l’immobilier « et les centaines de sociétés qui composent son groupe » non coté.

« Donald J. Trump a payé 750 dollars d’impôt fédéral sur le revenu l’année où il a remporté la présidence », en 2016, et autant « sa première année à la Maison-Blanche », en 2017, écrit le journal.

« Il n’a pas du tout payé d’impôt sur le revenu au cours de dix des quinze années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d’argent que de gains », écrit le quotidien américain.

Selon le « New York Times », au sein de la nébuleuse de sociétés dirigées par le magnat des affaires, nombre d’entre elles ont déclaré des pertes importantes, dont ses clubs de golf, écornant l’image de l’entrepreneur à succès que Donald Trump aime se donner.

« Le “New York Times” a obtenu les informations fiscales sur plus de vingt ans concernant Donald Trump et les centaines de sociétés qui composent son groupe, y compris des informations détaillées au sujet de ses deux premières années au pouvoir. Cela n’inclut pas ses déclarations personnelles d’impôt sur le revenu pour 2018 ou 2019 », affirme le journal qui promet de nouvelles révélations dans les prochains jours.

« Ce sont des informations bidon, totalement inventées », a répondu le milliardaire républicain dans une conférence de presse à la Maison-Blanche.

