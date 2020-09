Revivez la cérémonie d’adieux à Jacques Chirac

La France s’apprête à faire ses adieux à Jacques Chirac ce lundi 30 septembre. Un hommage en grande pompe doit notamment être rendu à l’ancien président français, décédé le 26 septembre à 86 ans, dans l’église Saint-Sulpice. A 14 heures, sa dépouille est arrivée au cimetière du Montparnasse où il sera inhumé dans la plus stricte intimité.

Après un parcours depuis les Invalides marqué par les applaudissements du public sur son passage, le convoi funéraire est arrivé à midi à l’église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Porté par ses anciens officiers de sécurité, le cercueil de Jacques Chirac sorti du corbillard a reçu des applaudissements longs et nourris de l’immense foule massée sur le parvis. Il a lentement remonté la nef au son de l’Introït du requiem de Gabriel Fauré chanté par la Maîtrise de Paris.

L’archevêque de Paris, Mgr Aupetit a adressé une pensée à Bernadette Chirac, absente de la cérémonie. Présente à la cérémonie privée lundi matin, « très fragilisée » elle n’assistera pas aux autres hommages de la journée.Jacques et Bernadette Chirac, pour le meilleur et pour le pire

Lors de son homélie, Mgr Aupetit a appelé les croyants à « prier avec bienveillance dans l’espérance pour ceux qui nous gouvernent, […] car ils ont la responsabilité du bien commun ». « Il y avait chez notre ancien président un véritable amour des gens. Il était aussi à l’aise au salon de l’Elysée qu’au Salon de l’Agriculture », a-t-il ajouté.

« Adieu et merci monsieur Chirac », a conclu Mgr Aupetit après avoir rappelé l’engagement de l’ancien chef d’Etat contre les inégalités ou encore contre la guerre en Irak en 2003. A l’extérieur, des centaines de badauds suivent la cérémonie depuis des écrans géants.

Après l’homélie, le chef d’orchestre et pianiste Daniel Barenboim a interprété l’Impromptu op. 142 numéro 2 en la bémol majeur de Schubert, pour un moment de grande émotion au cœur de cette cérémonie très sobre.

Des centaines d’invités réunis à l’église

L’église est remplie de plusieurs centaines d’invités (1 900 personnes sont attendues au total). Le gouvernement d’Emmanuel Macron et le président lui-même y sont notamment présents, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo. Claude Chirac, fille de Jacques Chirac, et Martin Chirac, son unique petit-fils, sont au premier rang. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, François Hollande, Valéry Giscard d’Estaing et son épouse Anne-Aymone sont également au premier rang. De nombreuses autres personnalités politiques françaises sont aussi présentes.

Quelque 80 personnalités étrangères assistent également à ce service solennel. Parmi elles, le président russe Vladimir Poutine ou encore ses homologues italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou-Nguesso. L’arrivée de Bill Clinton, ancien président américain, a notamment été très applaudie par la foule. Jeudi, il avait salué la mémoire d’un « homme d’Etat audacieux et talentueux ». L’administration Trump a, elle, présenté ses condoléances dimanche.

La longue liste des personnalités présentes aux obsèques de Jacques Chirac

Selon « le Figaro », l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder et tandem de Jacques Chirac n’est finalement pas présent à cette cérémonie. Son absence serait due à un malentendu : « […] aucune invitation formelle n’a été envoyée aux invités, or Gerhard Schröder attendait une invitation officielle, explique l’Elysée. Une place était bien prévue pour lui à la cérémonie et au déjeuner. »

Les honneurs militaires rendus aux Invalides

A 10h45, les honneurs militaires ont été rendus à Jacques Chirac dans la cour d’honneur des Invalides en présence d’Emmanuel Macron et de la ministre des Armées Florence Parly. Une « Marseillaise » a retenti. Sous les tambours, le cercueil de Jacques Chirac, orné du drapeau tricolore et porté par des gardes républicains, a été placé au centre de la cour d’honneur.

EN DIRECT. Suivez l’hommage national rendu à Jacques Chirac https://t.co/Qp1TVwKoFj —BFMTV(@BFMTV)

Seul, Emmanuel Macron s’y est recueilli un moment avant que ne retentisse une nouvelle « Marseillaise ». Le cercueil de l’ancien chef de l’Etat a quitté les Invalides au son de la « Marche funèbre » de Chopin, suivi par Emmanuel Macron. Le convoi, entouré des motards de la garde républicaine, a suivi un parcours de trois kilomètres jusqu’à l’église.

Sur l’île de la Cité, le bourdon de Notre-Dame a sonné le glas.

Le bourdon de @notredameparis résonne alors que le cortège se dirige vers l’église Saint-Sulpice. #JacquesChirac… https://t.co/UnOc5ccxMF —dioceseparis(@Diocèse de Paris)

Les circuits électriques qui permettent de l’actionner ayant été endommagés lors de l’incendie d’avril dernier, c’était la première fois que la manœuvre était faite manuellement depuis la Libération de Paris.

Plus tôt, la journée de deuil national a commencé à 9h30 aux Invalides, avec une cérémonie familiale privée, célébrée notamment par le Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre en Guadeloupe, ami du couple Chirac. Deux cents personnes y étaient conviées. La veuve du président, Bernadette Chirac y participait, mais ne devait pas prendre part à la suite des hommages publics.

Le cercueil de Jacques Chirac quitte la cour d’honneur des Invalides, suivi par Emmanuel Macron.

