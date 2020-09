quand Trump justifiait ne pas payer d’impôts face à Clinton

Peu ou pas d’impôt : des révélations du « New York Times » sur les déclarations fiscales que Donald Trump s’est toujours refusé à dévoiler ont fait irruption dimanche dans la course à la Maison-Blanche.

La bombe du « New York Times » sur les impôts de Trump lui sera-t-elle fatale ?

Le quotidien américain a publié une enquête après s’être procuré les données fiscales « sur plus de vingt ans » concernant l’ex-magnat de l’immobilier « et les centaines de sociétés qui composent son groupe » non coté.

« Donald J. Trump a payé 750 dollars d’impôt fédéral sur le revenu l’année où il a remporté la présidence », en 2016, et autant « sa première année à la Maison-Blanche », en 2017, écrit le journal. « Il n’a pas du tout payé d’impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d’argent que de gains », écrit le quotidien américain. Selon le « New York Times », Donald Trump a également appliqué des déductions pour ses résidences, son avion privé et, à hauteur de 70 000 dollars, pour ses frais de coiffeur avant ses apparitions à la télévision.

« Ce sont des informations bidon, totalement inventées », a répondu le milliardaire républicain dans une conférence de presse à la Maison-Blanche. « J’ai payé beaucoup, et j’ai payé beaucoup d’impôts sur le revenu au niveau de l’Etat aussi », a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Les déclarations d’impôt de l’homme d’affaire new-yorkais devenu président et candidat à sa réélection sont au cœur d’une bataille judiciaire, Donald Trump ayant toujours refusé de les publier contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 1970.

Lorsque son adversaire démocrate, Hillary Clinton, l’avait évoqué lors du premier débat présidentiel, Donald Trump l’avait interrompue. « Ça montre que je suis malin », avait-il rétorqué.

Regardez :

Ce 26 septembre 2016, Hillary Clinton s’interroge sur la situation fiscale de l’homme d’affaires à la tête de la Trump Organization :

« Depuis quarante ans, tous les candidats à la présidentielle publient leurs déclarations fiscales fédérales. Demandons-nous donc pourquoi Donald Trump refuse de publier la sienne ! »

La candidate démocrate poursuit :

« Le fisc a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune interdiction de publier ses déclarations, même si elles sont en cours de vérification. »

Donald Trump a souvent affirmé qu’il ne pouvait pas révéler ces documents car ils étaient en train d’être contrôlés par l’IRS, le fisc américain. Les révélations du « New York Times » viennent éclairer sa ligne de défense sous un jour nouveau.