Aumabeyang explique son choix : "Le Barça m'a fait une offre, mais…"

« TRANSFERTS – Dans un entretien accordé à nos confrères de Canal Plus, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur sa décision de rester (et prolonger) à Arsenal. Malgré un intérêt du FC Barcelone, lu0027international gabonais se sent « un enfant » de la maison du coté des Gunners. »







