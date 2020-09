Un renouvellement tranquille ? Pas si sûr

On connait la célèbre phrase d’Henri Queuille, président du Conseil sous la IVe République, « L’immobilisme est en marche, rien ne saurait l’arrêter ». Avec les élections sénatoriales, on peut s’attendre à ce que l’aphorisme de celui qui fut le parrain politique de Jacques Chirac se concrétise, ce soir, à l’issue de ce scrutin, en apparence sans grand intérêt politique. Et pourtant…

Les 87 000 grands électeurs appelés à renouveler un peu moins de la moitié du Sénat, soit 172 sur 348 sièges, pourraient bien créer quelques surprises. Pas de séisme, certes, mais les appareils des grands partis s’attendent à une confirmation de la montée en puissance des Verts dans une instance où ils ne sont, pour l’heure, qu’une poignée. Tout le monde s’accorde à présager un maintien des grands équilibres politiques, en particulier sur le maintien de la droite pour contrôler la Chambre Haute, laquelle restera donc dans une opposition claire et nette à Emmanuel Macron. Ce dernier, en nommant Jean Castex à Matignon, ancien maire de Prades, symbole de l’homme du terroir et des territoires, espérait faire bouger les lignes en tentant une opération séduction auprès des élus locaux.

Las, les sondages ne semblent pas apporter le moindre point de plus à LREM. Au contraire, le mouvement présidentiel poursuit son inexorable descente aux enfers. Signe des temps : le très actif et très dévoué sénateur macroniste François Patriat, qui se targue de parler à l’oreille du Président, est lui-même en danger en Côte d’Or, où son siège ne tient qu’à un fil. Sa défaite serait un signal fort pour l’Elysée. Autre cas, lourd de conséquences politiques pour les Marcheurs : Sébastien Lecornu, ministre LREM des Outre-mer, l’homme qui a géré avec succès le Grand Débat National qui a suivi la crise des « Gilets Jaunes », va sans doute être élu sur une liste où figurent deux sénateurs LR sortants. Ce genre d’ambiguïté a coûté très cher au parti présidentiel lors des élections municipales qui ont vu de nombreux électeurs refuser ce qui s’apparente aux bonnes vieilles tambouilles de l’Ancien Monde.

Pourra-t-on mesurer la défiance des territoires à l’égard du pouvoir en place, au terme de cette séquence électorale ? Sans doute, mais à la marge, sans qu’un grand bouleversement renverse la table. A priori, Gérard Larcher, le très patelin président du Sénat, a de grandes chances de conserver son poste.

Quand aux socialistes, qui comptent 72 sièges, ils resteront un poids lourd de l’instance de la rue de Vaugirard. En tout état de cause, les deux grands partis, LR et PS, ne seront pas en voie d’extinction, au contraire. Les prophètes du macronisme ne verront pas leur prédiction se réaliser, celle d’une disparition des organisations traditionnelles de notre pays. C’est, au contraire, le mouvement présidentiel qui ne parvient pas à marquer de son empreinte la France profonde, celle des communes et des départements, malgré le coup de poker Castex, ce Premier ministre, ex-maire de Prades, mousquetaire techno, au tonitruant accent gascon et au look de notable radical-socialiste.

Si les écologistes grignotent quelques sièges, çà et là, s’ils confirment leur progression des municipales, ils pourraient bien former un groupe au sénat et jouer les trublions dans un hémicycle qu’on a souvent tendance, à tort, à juger somnolent et peu révolutionnaire. Cette poussée verte, même relative, pourrait bien peser sur les choix politiques à venir, avec, en toile de fond, l’élection présidentielle de 2022.

Bien plus que les chiffres des amis de Marine Le Pen, peu susceptibles de monter en puissance. Il faudra donc regarder à la loupe l’évolution du vote vert. Dans ce cas de figure, il n’y aurait pas de tremblement de terre, mais un léger séisme, un frémissement politique que les candidats à l’Elysée scruteront dans le moindre détail. Le diable est dans les détails ? En politique, à coup sûr. Nul doute qu’Emmanuel Macron va surveiller ces résultats des sénatoriales de très près. Les écologistes ? Attention, danger…