Trump réclame que Biden fasse un test antidopage avant ou après le débat de mardi

Le président américain Donald Trump a réclamé dimanche que son adversaire démocrate dans la course à la Maison Blanche Joe Biden passe un test antidopage avant ou après leur premier débat télévisé de mardi.

« Ses performances lors des débats ont été INEGALES comme jamais, pour dire les choses gentiment. Seuls des médicaments ont-ils pu provoquer ces écarts ??? », a tweeté le milliardaire républicain qui est en retard dans les sondages pour la présidentielle du 3 novembre. Donald Trump a dit qu’il accepterait « bien entendu » de se soumettre au même test.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Natur… https://t.co/sjqLCuw1vg—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)