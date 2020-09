Test DVD : Du plomb pour l’inspecteur

Du plomb pour l’inspecteur

États-Unis : 1954

Titre original : Pushover

Réalisation : Richard Quine

Scénario : Roy Huggins

Acteurs : Fred MacMurray, Kim Novak, Philip Carey

Éditeur : Sidonis Calysta

Durée : 1h22

Genre : Policier

Date de sortie cinéma : 11 février 1955

Date de sortie DVD : 8 septembre 2020

Des braqueurs tuent un vigile avant de prendre la fuite avec leur butin. Un inspecteur infiltré surveille la maîtresse de l’un d’eux, mais l’amour entre en jeu, et il est coincé entre gangsters et policiers ; sa vie est alors en danger…

Le film

[5/5]

Véritable joyau oublié du Film Noir, Du plomb pour l’inspecteur (Pushover – Richard Quine, 1954) permet à signer une des œuvres les plus marquantes du genre, et à Kim Novak de trouver, pour son premier rôle à l’écran, un personnage trouble de « Femme Fatale » tout à fait typique du genre : semant le trouble là où elle passe, elle rendra fou et conduira tous les personnages masculins qu’elle croise vers un destin des plus funestes.

Opposant une passion aussi fiévreuse que mortifère au cadre des plus aliénants de la petite vie rangée de l’American way of life, le film de Richard Quine fait grimper crescendo le suspense et la tension jusqu’à un point de non-retour. Le cadre comme l’intrigue sont resserrés, le rythme est trépidant, le film tendu à souhait, et les acteurs sont formidables – Kim Novak bien sûr, mais également Fred MacMurray, toujours parfait dans un rôle finalement assez proche de celui qu’il tenait dans Assurance sur la mort dix ans plus tôt.

De plus, Du plomb pour l’inspecteur est un modèle de construction narrative, développant une intrigue des plus solides se payant de plus le luxe de ne jamais tomber dans le « manichéisme ». D’une façon plus que certaine, on peut affirmer que le film de Richard Quine aura fortement influencé les frères Coen pour leur Sang pour sang, ainsi que pour bon nombre de leurs polars ultérieurs, construits sur le même schéma implacable où chaque nouvel élément intervenant dans le récit met sérieusement en péril le destin des personnages principaux. Une vraie perle de Film Noir, absolument et définitivement indispensable.

Le DVD

[4/5]

Le DVD de Du plomb pour l’inspecteur édité par Sidonis Calysta dans sa collection « Film Noir » fait indéniablement honneur aux débuts de Kim Novak, même si on aurait vraiment adoré (re)découvrir le film en Haute-Définition. Cela dit, techniquement, l’image est assez superbe, l’éditeur composant habilement avec les qualités et surtout les limites d’un encodage en définition standard. Les contrastes sont excellents, la compression maîtrisée, la définition est précise, l’étalonnage sans bavure, bref, c’est du tout bon. Côté son, VF d’époque et VO sont proposées en Dolby Digital 2.0 mono d’origine : aucun souci n’est à déplorer, le tout est clair, net et sans trop de souffle. Bref, ce nouveau DVD de la collection « Film Noir » s’offre indéniablement une édition très soignée, nous permettant de découvrir le film dans d’excellentes conditions.

Du côté des suppléments, outre la traditionnelle bande-annonce et la galerie de photos, Sidonis Calysta nous propose également deux présentations du film, à la fois analytiques et riches en anecdotes de tournage, signées Bertrand Tavernier et François Guérif. Tavernier reviendra notamment sur les habiles déplacements des personnages dans le cadre, ou sur la relation d’amour contrariée entre Richard Quine et Kim Novak, cette dernière ne s’étant pas pointée à leur mariage, abandonnant le réalisateur seul sur l’autel. François Guérif insistera quant à lui sur l’importance des deux romans à l’origine du film (Ronde de nuit de Thomas Walsh et Changement de décor de Bill Balinger), et sur les passerelles qui peuvent se créer dans l’esprit du spectateur entre Assurance sur la mort et le film de Richard Quine.