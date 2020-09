Jacques Chirac a été inhumé au cimetière du Montparnasse

Il repose désormais à côté de sa fille Laurence. Jacques Chirac, décédé à l’âge de 86 ans, a été inhumé lundi 30 septembre au cimetière du Montparnasse, à Paris.

Après une cérémonie privée, les honneurs militaires et un office solennel à l’église Saint-Sulpice qui a réuni près de 2 000 personnes dont des dizaines de personnalités politiques françaises et étrangères, l’ancien président français a été inhumé en présence de sa famille et de ses proches, auprès de sa fille Laurence. Pour l’occasion, le cimetière du Montparnasse avait été fermé au public.

A deux pas de Serge Gainsbourg

Morte en avril 2016, Laurence Chirac a été inhumée à quelques dizaines de mètres de la tombe de Serge Gainsbourg.

La sépulture de la famille Chirac se trouve dans la première division, en bordure dans l’avenue Principale du rond-point central du cimetière, orné d’une statue appelée « le Génie du sommeil éternel ».

Cimetière Montparnasse, plan Open Street Map

L’ancien président de la République sera le second locataire de l’Elysée à reposer dans le cimetière du Sud (appellation administrative du cimetière du Montparnasse), où est enterré Paul Deschanel – passé lui à la postérité pour ses troubles mentaux en cours de mandat. Jacques Chirac sera le seul président de la Ve République enterré à Paris (aucun hôte de l’Elysée sous la IVe République ne se trouve non plus dans la capitale).

LIRE AUSSI > 7 choses que vous ignoriez peut-être sur les cimetières parisiens

Il sera aussi le troisième Premier ministre de la Ve République inhumé à Montparnasse : Maurice Couve de Murville, le dernier hôte de Matignon sous de Gaulle, et Raymond Barre, qui y succéda à Jacques Chirac en 1976, reposent parmi les 35 000 concessions du cimetière.

Notre dossier spécial consacré à Jacques Chirac