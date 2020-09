Nicolas Dupont-Aignan annonce sa candidature à la présidentielle de 2022

L’ancien allié de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2017 Nicolas Dupont-Aignan a annoncé samedi 26 septembre qu’il était candidat pour 2022 afin que « les Français aient le choix » et échappent à un duel Macron-Le Pen.

« 80 % des Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen qu’on est en train de nous tricoter. […] Je suis candidat maintenant parce que je veux convaincre les Français qu’il n’y a pas de fatalité et qu’on peut vivre une autre vie en France », a déclaré le président de Debout la France à TF1.

« Je voudrais tellement que les Français croient à nouveau en leur pays » et « je veux qu’en 2022 les Français aient le choix », a-t-il ajouté, peu avant son discours de rentrée devant des militants au Cirque d’Hiver à Paris.

Nicolas Dupont-Aignan a été candidat aux présidentielles de 2012 et 2017. Le souverainiste avait réuni 4,7 % des voix au premier tour en 2017 avant de se rallier à la présidente du Rassemblement national.

« Démission des autorités »

Nicolas Dupont-Aignan a aussi réagi à l’attaque au hachoir vendredi à Paris, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, jugeant que « nos dirigeants ne comprennent pas que les islamistes nous ont déclaré la guerre ».

« Je serai candidat parce que cette démission de nos autorités depuis des années n’est plus possible » et « il n’y a aucune raison de subir ça », a ajouté le député de l’Essonne.

