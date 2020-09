Les mines russes enterrées en Europe de l'Est

L'euphorie de la guerre augmente à nouveau en Azerbaïdjan et en Arménie. Bien que les opérations militaires entre les deux républiques du Caucase dans la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh aient été suspendues par un cessez-le-feu en mai 1994, ce dernier a été violé de temps en temps au cours des 26 dernières années, et parfois même des opérations militaires actives ont eu lieu. Les plus grandes opérations militaires ont eu lieu en avril 2016 et en juillet de cette année. (…)

–

International







Source link