l’effroi de la classe politique après l’attaque à l’arme blanche à Paris

Après l’attaque à l’arme blanche qui a fait deux blessés graves dans le 11e arrondissement de Paris ce vendredi 25 septembre, la classe politique a unanimement fait part de sa vive émotion.

Ce que l’on sait de l’attaque à l’arme blanche à Paris qui a fait deux blessés graves

« L’horreur a de nouveau frappé à proximité des anciens locaux de “Charlie Hebdo”. Mes pensées vont aux victimes et leurs familles. Soutien aux secours et à nos forces de l’ordre mobilisées pour sécuriser le quartier et interpeller les coupables de cet acte infâme », a réagi Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste.

Pour le député européen EELV Yannick Jadot : « L’horreur encore frappe près des anciens locaux de “Charlie Hebdo”. Soutien aux victimes et aux forces de l’ordre à l’œuvre. »

« Une fois encore, c’est la République qui est frappée. Mais comme hier elle saura montrer la force de ses valeurs et la fermeté de sa réponse. J’exprime toute ma solidarité aux victimes et aux familles et mon soutien aux forces de sécurité », a écrit l’ancien président de la République François Hollande.

Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement de Paris, a évoqué quant à elle une « terrible attaque dans un arrondissement déjà meurtri à plusieurs reprises. J’adresse tout mon soutien aux victimes, à leurs familles, et aux forces de l’ordre mobilisées sur le terrain. La sécurité est la première des priorités, cette nouvelle tragédie nous le rappelle. »

L’ancien Premier ministre Manuel Valls a également fait part de son émotion « suite à l’attaque à l’arme blanche près des anciens locaux de “Charlie Hebdo”. Sentiment de revivre un cauchemar. Mon soutien et ma solidarité avec les blessés et leurs proches. Dans l’attente des éléments de l’enquête plus que jamais. »

De son côté, le député LFI Alexis Corbière a exprimé toute sa solidarité « avec les victimes qui ont été agressées dans les ex-locaux de “Charlie Hebdo” […] Toute violence contre la presse est intolérable. Merci aux policiers qui ont déjà arrêté un suspect. »

Toute ma solidarité avec les victimes qui ont été agressées dans les ex locaux de #CharlieHebdo.

Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a pour sa part adressé ses pensées « aux victimes blessées et à leurs proches ». « Espérons que les deux agresseurs seront interpellés et que toute la lumière sera faite sur leurs motivations », a-t-il ajouté.

Les premières images de l’attaque près des anciens locaux de « Charlie Hebdo »

Le Rassemblement national a réagi par la voix de sa présidente. Sans même attendre les résultats de l’enquête et la connaissance du profil de l’auteur des faits, Marine Le Pen a pointé du doigt, sans preuve, « l’immigration ». « Combien de victimes aurait-on évitées en contrôlant strictement notre politique d’immigration, en expulsant systématiquement les clandestins, en faisant la chasse à l’islamisme ? », a-t-elle tweeté en dénonçant « la lâcheté politique ».

« Pleine solidarité avec le peuple français »

Le soutien aux victimes s’est également exprimé à l’échelle européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a affirmé ce vendredi sa « pleine solidarité avec le peuple français ». « Toutes mes pensées vont aux victimes de cet acte de violence lâche. La terreur n’a pas de place sur le territoire européen », a écrit l’ancien Premier ministre belge.

Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a affiché à son tour son soutien après l’attaque à l’arme blanche. « Solidarité avec la France face au vil attentat aux alentours des anciens locaux de #CharlieHebdo. Nous sommes proches du peuple français et suivons avec appréhension l’évolution de la situation. L’Italie est aux côtés de ceux qui combattent la violence, sous toutes ses formes », a-t-il assuré.