Ce que François Hollande a réellement dit à Carla Bruni

Il y a les images qui resteront pour la grande histoire : le portrait dans la cour des Invalides, l’église Saint-Sulpice remplie des personnalités venues du monde entier pour rendre hommage à Jacques Chirac, décédé jeudi 26 septembre.

Et puis il y a les images plus anecdotiques, celles qui font les petites histoires dont raffolent les réseaux sociaux. C’est le cas de cette vidéo où l’on peut voir (mais pas entendre !) François Hollande s’adresser à Carla Bruni durant cette messe et provoquer chez cette dernière une réaction visibilement outrée. L’ex-première dame reste bouche bée et écarquille les yeux pendant quelques secondes.

Mais il lui a dit quoi à Carla Bruni pour qu'elle soit choquée à ce point ?

Mais qu’a bien pu dire l’ex-président socialiste à l’ex-première dame pour provoquer un tel choc ?

Carla Bruni-François Hollande : le mystère d’une phrase chuchotée

Twitter s’est largement interrogé (et amusé) lundi après-midi.

Hollande à Carla Bruni:

» Je suis ton père ! » ??



Malheureusement, la vérité de cet échange est plus simple, et plus triste. Le journaliste Jérôme Béglé, directeur-adjoint du « Point », a expliqué lundi soir sur le plateau de Cnews que François Hollande donnait à cet instant des nouvelles de la santé de Bernadette Chirac, expliquant ainsi l’absence de l’ex-première dame à la messe d’hommage pour son mari. Une version de cet échange que « l’Obs » a également pu confirmer.

Agée de 86 ans, Bernadette Chirac a seulement assisté à la messe familiale qui s’est tenue en l’église des Invalides dans l’intimité lundi matin 30 septembre. Toutefois, elle n’est pas apparue publiquement et plusieurs échos de proches ont fait état d’une santé très « fragile ».