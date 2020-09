le député Jean Lassalle se gare sur un passage à niveau et bloque un train

Mais où avait-il la tête ? En retard pour assister dimanche après-midi au match de rugby, auquel participaient ses fils, opposant l’US Aspoise au RC Billère Lescar, le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle s’est garé sur un passage à niveau et a bloqué un train reliant Oloron à Bedous, rapporte le quotidien local « Sud-Ouest ».

Il a trouvé « une place miraculeuse en arrivant », a-t-il témoigné au quotidien local. « Je n’ai pas, mais alors pas du tout pensé au train. Et c’est vrai, je me suis garé sur le passage à niveau. » Et évidement, un train a montré le bout de sa locomotive à ce moment-là.

Pas d’amende

Les gendarmes sont alors venus chercher le député dans les gradins, a-t-il aussi déclaré à « Sud-Ouest ». « Ils sont gentiment venus me chercher pour sortir ma voiture. Quand ils m’ont dit ça, j’étais totalement surpris. » Le député s’est donc rendu sur place pour déplacer sa voiture et s’est, dit-il, « platement excusé auprès des passagers ». « Tout le monde a été très gentil, a-t-il expliqué. Soit dit entre nous, si j’avais un chauffeur comme beaucoup d’homologues de mon rang, ça n’arriverait pas ! », a-t-il aussi affirmé.Francis Cabrel, par Jean Lassalle : « Je partage ce que vous chantez »

« Heureusement, la visibilité depuis le train était bonne et il n’y a pas eu de danger », a-t-il également déclaré à France Bleu Pyrénées-Atlantiques, avant d’ajouter : « A l’époque, quand il n’y avait pas de train, on se garait là. Mais je n’ai aucune excuse : cela fait deux ans que la ligne a repris, je l’ai même inaugurée… c’est une grossière erreur. »

Le quotidien précise que Jean Lassalle n’a pas reçu d’amende. Le site service-public.fr indique que « selon la gravité de l’infraction aux règles de stationnement (stationnement gênant, très gênant ou dangereux…), vous devez payer une amende forfaitaire » dont le montant peut aller jusqu’à 135 euros.