l’aveu embarrassant du Premier ministre en direct

La question se voulait anodine mais la réponse, honnête, du Premier ministre a surpris tout le monde. Invité sur le plateau de l’émission « Vous avez la parole », Jean Castex a reconnu qu’il n’avait pas téléchargé l’application StopCovid, lancée par le gouvernement fin mai pour lutter contre l’épidémie.

Question de la journaliste Léa Salamé et réponse du Premier ministre :

«- Vous avez téléchargé l’application StopCovid sur votre téléphone – Non »

Et Jean Castex de se lancer dans des explications alambiquées : « Je ne l’ai pas fait (…) Je pousse les Français à le faire mais je ne l’ai pas fait », a-t-il expliqué, expliquant que ses responsabilités ne lui permettent plus de prendre le métro, entre autres, et donc le conduisent « malheureusement » à croiser moins de monde.

?Le Premier ministre Jean #Castex n’a pas téléchargé #StopCovid. C’est lui-même qui le concède sur @France2tv… https://t.co/QFpqrOUEvG —GuillaumeDaret(@Guillaume Daret)

Quelques secondes plus tard, au tour des ministres présents sur le plateau d’être sondés sur la question du téléchargement de l’application sur leur téléphone : deux d’entre eux ont également avoué ne pas l’avoir fait, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté et Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux. Assis derrière le Premier ministre, les ministres de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de la Transition écologique, Barbara Pompili, de la Santé, Olivier Véran, entre autres, levaient la main pour signifier qu’ils avaient eux téléchargé l’application.

Application peu téléchargée

Le calvaire de l’application continue. Très critiquée depuis son lancement par certains experts qui considèrent qu’elle constitue un premier pas vers une société de la surveillance généralisée, StopCovid doit permettre à un utilisateur d’être prévenu s’il a croisé dans les deux dernières semaines, à moins d’un mètre et pendant plus de 15 minutes, un autre utilisateur qui a découvert sa contamination.

Mais elle a été peu téléchargée – 2,3 millions de fois selon un pointage mi-août – et n’a permis d’avertir que 72 personnes d’une récente rencontre à risque, selon le même pointage. Un ratage total.