La campagne numérique #WorldCupAtHome de la FIFA reçoit un prix renommé

L’ambitieuse campagne numérique #WorldCupAtHome lancée par la FIFA en vue d’interagir avec les supporters et de les divertir pendant la pandémie a été primée dans la catégorie « Création de contenu » à l’occasion des Leaders Sports Awards.

Créé en 2008, Leaders est un réseau mondial de professionnels du secteur sportif. Les Leaders Sports Awards récompensent, quant à eux, les personnalités, les idées, les technologies et les projets les plus novateurs de ce milieu depuis six ans.

Cette année, dans l’optique de mettre à l’honneur « les contenus les plus à même de mobiliser le public », le jury s’est intéressé aux organisations apportant de la valeur au marché à travers la création de contenu actuel en période de Covid-19.

« Une fois que nous avons pris la mesure de ce qui se passait, nous nous sommes demandé : ‘Qu’est-ce que la FIFA peut offrir de mieux au monde en ce moment ?’, explique Simon Thomas, directeur de la division Commercial de la FIFA. Nous avons des archives extrêmement riches qui retracent tous les grands moments du football et cette campagne nous a offert l’occasion d’expérimenter et d’innover. C’est ainsi que nous avons décidé de soutenir la diffusion de messages de santé de la plus haute importance tout en égayant le quotidien des supporters en cette période incertaine. »

La campagne #WorldCupAtHome a été imaginée en réponse à la pandémie, qui a occasionné l’annulation des événements sportifs et le confinement des populations. Les équipes de la FIFA en charge du numérique ont décidé de recourir à tous les canaux disponibles, notamment Twitter, Facebook, Instagram, GIPHY, FIFA.com et Spotify, avec un double objectif :

· proposer un produit susceptible de « remplacer » le football en direct et redonner vie aux extraits vidéo des grands moments de la Coupe du Monde de la FIFA™ afin de toucher la base supportariale de la FIFA à l’échelle planétaire ; et

· utiliser cette nouvelle relation pour resserrer les liens de la communauté dans une période compliquée et réitérer le message clé des autorités : rester à la maison.

La campagne a commencé avec un sondage demandant aux utilisateurs de voter pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA qu’ils souhaitaient revisionner, les rencontres plébiscitées ayant ensuite été diffusées par la chaîne YouTube de la FIFA. Avec le temps, l’initiative s’est transformée en une célébration novatrice de deux éditions emblématiques de l’épreuve reine : Mexique 1970 et Italie 1990. Ces deux Coupes du Monde ont été proposées selon une approche esthétique contemporaine à même de séduire les supporters les plus jeunes sur les réseaux sociaux.

Des figures telles que Diego Maradona, Kylian Mbappé et Kristine Lilly ont également joué leur rôle dans cette campagne dynamique et originale qui a séduit stars et supporters. La campagne #WorldCupAtHome a suscité plus de 500 millions d’interactions sur les différentes plateformes et captivé 300 millions de supporters originaires de 126 pays.





Fifa