Cantines scolaires, revalorisation des enseignants, « tenue républicaine » à l’école… Le « 8h30 franceinfo » de Jean-Michel Blanquer

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, était l’invité du « 8h30 franceinfo », vendredi 25 septembre 2020. Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Sahlia Brakhlia.

Cantines scolaires : « pas la même chose que les bars »

« Les cantines scolaires restent ouvertes, ce n’est pas la même chose qu’un bar », affirme le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, après l’annonce mercredi soir de la fermeture dès samedi de tous les bars et restaurants d’Aix-Marseille et de Guadeloupe, pour lutter contre le Covid-19.

À l’école, « il y a évidemment des personnes pour s’occuper du fait que les enfants respectent les gestes barrières, explique Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l’Éducation nationale rappelle aussi que « pour beaucoup d’enfants, c’est tout simplement l’occasion de pouvoir bien manger et donc on ne ferme les cantines que dans les cas extrêmes ». Par ailleurs, « les enfants, notamment de l’école primaire, se contaminent très peu entre eux ».

Revalorisation des enseignants : « dès janvier sur les fiches de paie »

Le ministre de l’Éducation nationale a promis, en janvier dernier, 500 millions d’euros de revalorisation pour les salaires des enseignants.« Ceux qui sont concernés verront leur augmentation de salaire à partir du mois de janvier prochain », précise Jean-Michel Blanquer, ajoutant que les détails figureraient « dans la loi de finances qui sera votée à la fin de l’année 2020″.

Le ministre assure qu’il n’y aura « certainement pas » de coup de rabot et que « ce qui se passe l’année prochaine sur le plan budgétaire est tout à fait exceptionnel », rappelant qu’il y aura « autour d’un milliard d’euros d’augmentation du budget de l’Éducation nationale », auxquels s’ajoutent « 400 millions qui ont vocation à être la première marche pour les années suivantes pour la revalorisation des enseignants ».

Tenue « républicaine » à l’école : « pas de distinction entre les hommes et les femmes »

« L’école n’est pas un lieu comme un autre », se défend Jean-Michel Blanquer, après ses propos qui ont créé la polémique lundi sur la « tenue républicaine » exigée dans les établissements scolaires. « Lorsqu’on est à l’école, au collège ou au lycée, il y a évidemment des codes vestimentaires qui sont respectés, pose le ministre. On ne s’habille pas exactement pareil quand on va à l’école et quand on va à la plage. »

« Je n’ai absolument pas parlé de distinction entre les hommes et les femmes sur un tel sujet, cela va de soi », se justifie le ministre. Mais il pointe également de « vrais problèmes », comme « la pression sur nos enfants, l’hypersexualisation au travers des clips, les sites pornos que regardent une bonne partie des enfants, les marques qu’ils comparent avec leurs chaussures, leurs vêtements ».

