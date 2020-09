une campagne de sensibilisation pour alerter sur les accidents mortels

Le nombre d’usagers à vélo a augmenté de 25 % en une année en France. Le vélo permet notamment d’échapper aux transports en pleine pandémie, mais le risque d’accident est trois fois plus élevé pour un cycliste que pour un automobiliste. La mortalité ne cesse de progresser. En 2019, 187 cyclistes sont décédés. Dans ce contexte, une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée par la Sécurité routière. « Quand vous frôlez un cycliste, lui, il frôle la mort« , scande un des messages.



« On a une accélération à la fois de l’usage du vélo et des accidents à vélo, donc il y a un nouveau partage de la route en ville mais aussi hors agglomération« , avertit Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la Sécurité routière. La campagne de sensibilisation s’affichera dès vendredi 25 septembre dans les rues, dans la presse et sur les réseaux sociaux.

