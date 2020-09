posez-nous vos questions sur les nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: @CPL @Solenne : Lors de sa présentation hier soir, Olivier Véran n’a fait état que de la fermeture des bars à 22 heures en zone d’alerte renforcée. Ma collègue Violaine Jaussent a contacté plusieurs préfectures concernées, notamment à Paris, qui lui ont expliqué que la décision éventuelle d’étendre la mesure aux restaurants incomberait à chaque préfet concerné.

: les restrictions concernent elles aussi les restos sur Paris ou uniquement les bars ?

: Bonjour,Quand est-il des restaurants (apparemment différenciés des bars) sur Paris s’il-vous-plaît?

: @Ludo @Adrian @Ariane : Au même titre que les gymnases, les salles polyvalentes – notamment celles des MJC – dans les zones d’alerte ne pourront plus accueillir d’activités associatives (culturelles, sportives, etc.) à compter de lundi. En revanche, les salles de spectacle sont soumises à une limite de 1 000 personnes en zone d’alerte renforcée.

: Les salle de spectacle vont-elles également être fermées ?

: Bonjour, nous comprenons que les jauges sont réduites à 1000 notamment dans le milieu du sport mais qu’en est il pour les associations comme une mjc qui propose du spectacle vivant destiné à une trentaine de spectateur ? Même au niveau des mesures… Nos asso sont parfois oubliées !

: Bonjour, en zone d’alerte renforcée, les salles de sports et gymnases sont fermées, mais quid des activités sportives dans des salles polyvalentes ? Ces dernieres sont-elles fermées pour les manifestations privées, festives mais pour les activités sportives associatives ? Merci

: @Robin @Irene @Sg @Fidèle : Les lieux de culte n’ont pas été spécifiquement mentionnés par Olivier Véran, qui a seulement précisé que les mariages étaient concernés par la limite à 30 personnes en zone d’alerte et qu’aucune restriction ne pesait sur les enterrements. J’attends des précisions des ministères de la Santé et de l’Intérieur sur ce point.

: Ma question concerne les lieux de culte Combien de personnes sont autorisés à se rassembler dans ces lieux ?

: Bonjour FI, les cultes religieux sont-ils concernés par la jauge des 30 personnes maximales en zone d’alerte renforcée ? Merci pour votre travail et bonne journée

: Qu’en est il des mariages dans les églises ? Il ne me semble pas que les rassemblements religieux ait été cités ?

: Qu’en est-il des lieux des cultes ? Fermés ? Limités ? Ouverts librement ?

: @Rom : Olivier Véran a précisé, hier soir, que « quelle que soit la zone territoriale concernée », « nous avons pris la décision que les enterrements ne seraient pas concernés par une restriction ou une interdiction ». Il a toutefois appelé à « la plus grande des vigilances ».

: Bonjour FI,Pourriez-vous m’indiquer si à Strasbourg les enterrements sont concernés par la limitation à 30 personnes également ? Merci pour votre réponse

: @Guillaume : Dans son intervention d’hier, Olivier Véran n’a pas fait de distinction entre espace public et espace privé concernant la jauge qui sera imposée d’ici lundi dans les zones rouges. « Les fêtes, les mariages, les tombolas, les événements associatifs, les anniversaires, les communions devront se tenir en petit comité, à moins de 30 personnes », a-t-il dit.

: Bonjour Yann et bon courage. Les fêtes, mariages… seront limités à 30, même dans un espace privé ?

: @jecraque : Tout dépend d’où vous comptez vous marier dans les Bouches-du-Rhône. Si c’est dans la métropole d’Aix-Marseille, tous les établissements recevant du public sans « protocole sanitaire strict » devront fermer dès samedi, pour au moins deux semaines. Si c’est ailleurs dans le département, rien ne s’oppose à ce stade à vos noces – tout sera plus clair dès que la préfecture aura publié un arrêté sur le sujet.

: s’il vous plaît France Info répondez moi… je dois me marier samedi dans le 13… doit-on tout annuler 2 jours avant ? Nous et notre lieu de réception sommes perdus…

: @mariés : Ces mariages prévus ce week-end devraient pouvoir se dérouler, car le ministère de la Santé a précisé que la baisse de la jauge à 30 personnes entrerait en vigueur « d’ici lundi » en zones d’alerte. La fermeture des salles des fêtes en zones d’alerte renforcée (notamment à Lyon) sera effective à compter de lundi.

: Bonjour, Quid des mariages (150 invités sur un domaine) dans les zones rouges (Lyon) le weekend prochain ?

: @Mathieu : Bonjour. Je viens de joindre le Crous Aix-Marseille-Avignon, qui dit attendre des précisions de la préfecture des Bouches-du-Rhône. J’ai sollicité cette dernière, qui m’a promis de revenir vers moi avec – je l’espère – le fin mot de l’histoire.

: Bonjour savez vous si la fermeture des restaurants concerne aussi les restaurants universitaires ?

: @#commercial : Si vous faites allusion au salon CFIA des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire qui devait avoir lieu à Rennes mardi, mercredi et jeudi prochains, ses organisateurs viennent d’en annoncer l’annulation.

: @#commercial : Dans les zones d’alerte renforcée, les rassemblements comme les salons professionnels devront être limités à 1 000 participants la semaine prochaine. Tout dépend donc des organisateurs, libres de respecter cette jauge ou d’annuler leur salon.

: Bonjour, les salons professionnels peuvent-ils encore avoir lieu dans les zones à vigilence renforcée, comme Rennes où doit se tenir un salon la semaine prochaine?

: @visaclub @06? : Les zones d’alerte renforcée concernent des départements ou des métropoles, jamais de simples villes, donc les villes autour de Toulouse vont aussi devoir fermer leurs gymnases. Dans le cas des Alpes-Maritimes, seule l’agglomération de Nice est en zone d’alerte renforcée et donc concernée par ces fermetures. Retrouvez notre carte.

: Bonjour. Habitant dans le 06, département classé en alerte renforcé, les salles de sport dont elles fermées dans tout le département ou juste dans Nice et son agglomération ? Merci ce n’est pas clair car dans les restrictions le ministre ne parle que des villes …

: @Emi34 : J’imagine que vous faites allusion aux zones d’alerte renforcée. Dans ce cas, les salles de sport et les gymnases, ainsi que les salles polyvalentes pour les activités associatives, seront fermées à partir de lundi. Le cas des piscines n’est pas encore tranché, selon le ministère, cité par un journaliste du service politique de France Télévisions.

: Bonjour FI, je suis en département super rouge. Quid des piscines et associations sportives?Merci

: @Bill : Je n’ai pas de réponse définitive à cette question mais on sait d’ores et déjà deux choses : d’une part, les conférences de presse d’Olivier Véran ont désormais lieu de manière hebdomadaire ; d’autre part, les mesures annoncées sont « applicables pour 15 jours ».

: Bonjour Savez-vous à quelle périodicité la nouvelle carte sera mise à jour ?Merci et tenez bon face à toutes ces questions

: @Jean-Paul : La baisse de la jauge des rassemblements (fêtes, anniversaires, événements associatifs…) à 30 personnes dans les zones d’alerte interviendra « d’ici lundi », selon la présentation diffusée hier par le ministre de la Santé. Il faudra surveiller les arrêtés préfectoraux pris dans les différents départements.

: #CORONAVIRUS Bonjour, cette mesure de limiter un mariage à 30 personnes dans les zones rouges est elle applicable lundi ou samedi?

: Bonjour @videeteau, l’intervention complète du ministre de la Santé est à retrouver ici.

: Bonjour Ou peux-t-on revoir la video de Veran d’hier soir ? Merci Bonne journée

: A votre disposition @Galinette : vous trouverez dans cet article un résumé des mesures annoncées, et une carte des différentes zones d’alerte.

: Bonjour FranceInfo et merci pour votre travail.Pouvez-vous nous trouver une infographie qui résume les principales mesures selon la couleur de la zone ?

: Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous ! Je vais passer la journée à vos côtés pour essayer d’éclairer vos lanternes – et celles de mes collègues, parce que nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions sans réponse…

: Mon sauveur, j’ai nommé Yann Thompson, débarque dans ce direct ! Il tentera de répondre toute la journée à vos questions liées aux mesures annoncées hier pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

: Comme vous, nous tentons encore de comprendre les annonces du gouvernement relatives à l’épidémie, ce qui explique que certaines de vos questions restent encore sans réponse pour l’instant. Dès 9 heures, mon collègue Yann Thompson me rejoindra dans ce direct pour se renseigner auprès des autorités concernées et répondre à vos questions. N’hésitez pas à lui écrire via le mot-clé

: Le ministre de la Santé n’a pas évoqué le cas des piscines, hier. Les salles de sport et les gymnases seront en revanche fermés dans les 11 métropoles placées en « alerte renforcée ». Il faudra attendre les précisions apportées par les préfets, qui sont libres de prendre des mesures complémentaires.

: Bonjour, est-ce que les piscines ferment dans les zones d’alerte renforcées ? Merci beaucoup pour votre réponse

: Bonjour , il semble très improbable que les établissements d’enseignement soient concernés. Compte tenu de l’importance d’une telle mesure, elle aurait probablement fait l’objet d’une annonce spécifique. Olivier Véran n’a pas directement évoqué le cas des bibliothèques hier. Il a en revanche évoqué celui des « lieux culturels comme les théâtres, les musées, les cinémas » qui « disposent de protocole sanitaire strict et ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture ».

: Bonjour, Le ministre annonce la fermeture de tous les ERP (Etabilissement Recevant du Public) sauf ceux ayant un protocole sanitaire strict. Savez vous quelle est la définition de « protocole sanitaire strict » et s’il s’applique aux établissements d’enseignement et aux bibliothèques (qui sont des ERP) ?