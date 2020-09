l’inquiétude des professionnels des salons

La crise du Covid-19 touche de plein fouet des pans entiers de l’économie française. Face aux nouvelles mesures annoncées par le ministre de la Santé Olivier Véran concernant la jauge maximale de personnes dans les grands événements (1 000 au lieu de 5 000), les professionnels du secteur des salons sont préoccupés car certaines de leurs entreprises sont en difficulté. Le salon Infopromotions a néanmoins ouvert ses portes à Paris, au Parc des Expositions, mardi 22 septembre.

Toutefois, il a fallu faire quelques ajustements. « On a essayé au mieux – et je pense qu’on a réussi – de gérer les flux, en élargissant, en distanciant et en protégeant au maximum », estime Florence de Courtenay, directrice générale d’Infopromotions. Ce salon regroupe de nombreux professionnels du numérique qui tenaient à être physiquement présents après le report de l’événement, qui devait avoir lieu en mars puis en mai.

Le

Les autres sujets du