La mascotte de la Coupe du Monde de Futsal entre dans la danse

Pour le plus grand bonheur des supporters, la mascotte officielle de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021™ a fait le 21 septembre 2020 ses premiers pas sur les réseaux sociaux. Ivartito a pleinement profité de ce lancement numérique pour dévoiler sa personnalité et sa chorégraphie aux côtés d’une compagnie de danse locale. Cette jeune cigogne a éclaboussé les trois villes hôtes de son enthousiasme communicatif en exécutant des enchaînements devant l’imposante Tour de Ghédimin, à Vilnius, au cœur d’une magnifique plage de la Baltique, à Klaipeda, et sur l’île du Niémen, à Kaunas.

Véritable porte-parole de la compétition et du sport, la mascotte Ivartito affiche sa jovialité et son sens de l’accueil dans chacun de ses gestes. Son caractère avenant en fait le meilleur des coéquipiers et son nom (tiré du mot lituanien įvartis, qui signifie « but ») fait allusion à la nature très offensive du futsal. Oiseau national de Lituanie depuis 1973, la cigogne symbolise la diversité écologique et la beauté naturelle de l’état balte. Quant aux croyances locales, elles en font une source d’harmonie, de bonheur et de chance.

« De par son exubérance, de par son aptitude à pousser tout un chacun à partager son amour du futsal, Ivartito est l’ambassadeur idéal de l’événement », a déclaré Jean-François Pathy, directeur de la sous-division Marketing de la FIFA. « Le futsal, c’est un jeu rapide, divertissant et accessible à tous. Nous espérons que la mascotte saura encourager les supporters lituaniens de tous les âges à nous rejoindre l’année prochaine à cette même époque. »

« Nous nous réjouissons de pouvoir partager cette nouvelle pleine d’entrain après les mois difficiles que nous venons de vivre en raison de la pandémie », a pour sa part commenté Edgaras Stankevicius, secrétaire général de la Fédération Lituanienne de Football. « Comme vous pouvez le constater, le report de la compétition à 2021 ne nous a pas mis à l’arrêt. »

« Personnellement, j’adore cette mascotte ! Ivartito est là pour faire danser toute la Lituanie et j’espère bien que tout le monde s’y mettra », ajoute Stankevicius. « J’invite les supporters de futsal de toute la planète à s’essayer à la chorégraphie d’Ivartito. »

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021aura lieu du 12 septembre au 3 octobre. De plus amples informations sont disponibles ICI.





Fifa