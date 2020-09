Coronavirus : le gouvernement français fait le “pari” d’un “électrochoc”

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé mercredi un nouveau train de mesures contre l’épidémie de Covid-19. La France sera désormais divisée en plusieurs zones d’alertes au sein desquelles les restrictions pourront être amplifiées, et qui seront réévaluées tous les quinze jours. Dans la métropole d’Aix-Marseille et en Guadeloupe, classées en “zone d’alerte maximale”, les bars et restaurants vont être fermés.







