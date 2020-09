Qui sont Amy Coney Barrett et Barbara Lagoa, les deux juges pressenties pour la Cour suprême ?

Fin du suspense samedi 26 septembre. Le président américain Donald Trump a signalé qu’il annoncerait à cette date le nom de la nouvelle juge à la Cour suprême. Elle prendra la succession de Ruth Bader Ginsburg, doyenne progressiste et féministe de la Cour, décédée à l’âge de 87 ans.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA.

