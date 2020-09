Les sorties du 23 septembre 2020

Ailleurs © 2019 Bilibaba / Septième Factory Tous droits réservés

Youpi, c’est mercredi !? Permettez-nous de ne pas tomber dans un mode franchement enthousiaste face au programme de nouveaux films que les vaillants distributeurs français nous ont concocté en ce début d’automne. Néanmoins, à condition de chercher et de se laisser guider plus par la soif de découverte que par le confort des recettes éprouvées, il y a de quoi faire avec cette sélection hebdomadaire d’une quinzaine de films. Comme d’habitude, on vous en conseille trois plus particulièrement.

A commencer par le documentaire aussi poétique que cruellement dans l’air du temps Sing Me A Song de Thomas Balmès. Il y est question de la perte irrévocable de la quiétude spirituelle dans un village au fin fond de l’Himalaya, à cause de l’arrivée des gadgets du monde connecté qui tiennent le nôtre en otage depuis près de dix ans déjà. Une analyse candide des deux revers indissociables de la médaille de notre temps, qui a trouvé l’approbation de notre cher confrère Jean-Jacques.

Celui-ci a également apprécié le conte romantique gay Fin de siècle de Lucio Castro, une histoire d’amour entre l’Argentine et l’Espagne, à la forme exigeante et aux thèmes universels. Enfin, du côté de l’animation, nous sommes encore un peu indécis face à l’esthétique très rudimentaire de Ailleurs de Gints Zilbalodis, une aventure fantastique qui témoigne de la vitalité de l’animation du côté de l’Europe de l’Est.

Parmi les autres films à l’affiche dès aujourd’hui, vous pourriez apprécier le thriller conjugal Les Apparences de Marc Fitoussi, dans lequel Karin Viard et Benjamin Biolay se tournent autour comme des fauves sauvages dans le décor de Vienne, la ville de l’hypocrisie bourgeoise par excellence. Ou bien, auriez-vous envie de suivre une histoire d’amour germanique guère moins tortueuse sous forme de Ondine, le septième film du réalisateur Christian Petzold à sortir en France, deux ans et demi après le plutôt réussi Transit.

A moins que vous ne préfériez un regard plus conventionnel sur la vie de famille, à l’œuvre dans le finalement pas si sinistre Blackbird de Roger Michell à la distribution prestigieuse et dans la comédie bien franchouillarde Boutchou de Adrien Piquet-Gauthier, un film qui nous paraît suivre la voie ouverte en 2014 par Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? de Philippe De Chauveron. Tout le contraire en somme de l’approche toujours aussi radicale du cinéma en tant qu’art par Gaspar Noé, à éprouver par le biais du bref Lux Æterna.

Ailleurs de Gints Zilbalodis (Lettonie, Animation, 1h14)

Les Apparences de Marc Fitoussi (France, Thriller, 1h50, distribué sur 307 copies) avec Karin Viard, Benjamin Biolay et Lucas Englander

Blackbird de Roger Michell (États-Unis, Drame familial, 1h38, distribué sur 331 copies) avec Susan Sarandon, Kate Winslet et Mia Wasikowska

Boutchou de Adrien Piquet-Gauthier (France, Comédie familiale, 1h17) avec Carole Bouquet, Gérard Darmon et Clémentine Célarié

Eléonore de Amro Hamzawi (France, Comédie, 1h25, distribué sur 191 copies) avec Nora Hamzawi, Julia Faure et Dominique Reymond

Fin de siècle de Lucio Castro (Argentine, Drame, 1h24) avec Juan Barberini, Ramon Pujol et Mia Maestro (critique)

Léo Loulou Jeanne et les autres de Elléonore Loehr (France, Documentaire, 1h28)

Lux Æterna de Gaspar Noé (France, Drame, 0h51) avec Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle et Mica Arganaraz

Ondine de Christian Petzold (Allemagne, Drame, 1h30) avec Paula Beer, Franz Rogowski et Gloria Endres De Oliveira

Pierre Cardin de P. David Ebersole et Todd Hughes (France, Documentaire, 1h37)

Sing Me A Song de Thomas Balmès (France, Documentaire, 1h35) (critique)

Stripped de Yaron Shani (Israël, Drame, 1h59) avec Bar Gottfried, Laliv Sivan et Reni Halabi

Youpi C’est mercredi de Siri Melchior (Danemark, Animation, 0h40)

Reprise

Il maestro di Vigevano (1963) de Elio Petri (Italie, Satire, 1h49, distribué sur 3 copies) avec Alberto Sordi, Claire Bloom et Vito De Taranto