Des personnalités lèvent des fonds pour permettre aux anciens détenus de Floride de pouvoir voter

23 millions de dollars. C’est la somme récoltée à l’heure qu’il est par de nombreuses personnalités américaines pour que les anciens détenus de Floride, dont le droit de vote a été suspendu, puissent exprimer leur voix aux prochaines élections présidentielles.

Cette mobilisation survient après une décision prise par la Cour fédérale de Floride le 11 septembre dernier qui suspend la possibilité pour les anciens détenus (qui ont purgé leur peine de prison) de voter s’ils ont encore des amendes ou des frais de justice à payer.

« Défendre la démocratie »

Michael Bloomberg, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio… de nombreuses personnalités ont relayé l’appel aux dons de la Florida Rights Restoration Coalition (FRRC), une organisation qui œuvre à la restauration des droits de vote dans l’État du sud du pays.INFOGRAPHIE. Voici les 12 « saboteurs » de la présidentielle américaine

Son directeur exécutif, Desmond Meade avait qualifié la décision de la Cour comme « un coup à la démocratie ». « C’est pourquoi nous encourageons les gens à se lever et défendre la démocratie en soutenant nos efforts pour payer les amendes et les frais des anciens détenus de Floride », a-t-il précisé.

FRRC executive director @desmondmeade has released a statement on today’s 11th circuit court decision. Visit… https://t.co/wSTKB4Okxj —FLRightsRestore(@Florida Rights Restoration Coalition)

« La démocratie que nous voulons n’est pas une démocratie où un Américain est contraint de choisir entre mettre de quoi manger sur la table et voter », a souligné Desmond Meade.

Plus de 700 000 personnes, en majorité noires et hispaniques, seraient concernées par cette situation. Près de 23 millions de dollars ont pour l’heure été récoltés auprès de plus de 44 000 donateurs.

« Aucun Américain ne devrait voir ce droit refusé »

« Le droit de vote est fondamental pour notre démocratie et aucun Américain ne devrait voir ce droit refusé », a indiqué le milliardaire Michael Bloomberg dans un tweet. Un soutien financier qui s’ajoute aux 100 millions de dollars promis par le milliardaire à Joe Biden pour l’aider à remporter la victoire en Floride.

The right to vote is fundamental to our democracy and no American should be denied that right. Nobody is fightin… https://t.co/TvjxLfWXMb —MikeBloomberg(@Mike Bloomberg)

Le monde artistique s’est également mobilisé à l’image des chanteurs Usher, John Legend, Justin Timberlake et Camila Cabello. « Nous devons être sûrs que toutes les voix sont entendues », a indiqué dans un tweet cette dernière en relayant l’appel aux dons.

ALL MY FLORIDIANS!!!! Florida’s pay-to-vote system stops formerly convicted individuals with fines & fees from voti… https://t.co/wmSQFB2awB —Camila_Cabello(@camila)

« Je suis fier de lancer #FreeTheVote (…)Donnez ce que vous pouvez pour que les anciens détenus puissent s’inscrire avant la date du 5 octobre », a indiqué John Legend.

I’m proud to launch #FreeTheVote with @FLRightsRestore & @LetsFreeAmerica. Florida’s pay-to-vote system stops forme… https://t.co/2083Fw33Fs —johnlegend(@John Legend)

D’autres personnalités se sont fait l’écho de cet appel comme l’acteur Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, l’actrice Kate Capshaw ou le basketteur Lebron James.

Florida’s pay-to-vote system stops formerly convicted individuals with fines & fees from voting. Visit… https://t.co/id9r8Wv2Ib —LeoDiCaprio(@Leonardo DiCaprio)

Certains observateurs estiment que cette mesure pourrait affecter le résultat de la présidentielle, en raison du rôle crucial de la Floride dans l’issue du scrutin qui opposera le président républicain Donald Trump à l’ancien vice-président démocrate Joe Biden.