L’année 1947 est connue comme la plus chaude du XXe siècle. On sait moins qu’elle figure dans une série, soit un ensemble de plusieurs années chaudes et sèches. C’est l’apogée d’une forte poussée chaude commencée dans les années 1920. Navigation Une série peut advenir à toute période : années froides en période chaude ou inversement, années humides entrecoupées de plusieurs saisons sèches. Dans les années 1940 c’est la chaleur et la sécheresse qui (…)

Environnement







