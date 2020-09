Presque un mois après qu’Alexeï Navalny ait été prétendument empoisonné au Novitchok, l’affaire n’en finit pas de changer de version, et tourne à la farce la plus absurde quand on regarde cette histoire « d’empoisonnement » d’un point de vue logique et scientifique. Changement de version et vol de preuves Il semble que face aux incohérences du scénario d’un empoisonnement au Novitchok lorsque Navalny a bu un thé à l’aéroport (je vous renvoie à (…)

–

International







Source link