Marion Maréchal-Le Pen étrille le RN

Marion Maréchal, ancienne députée du Front national (devenu Rassemblement national), fait sa rentrée politique dans plusieurs médias ce vendredi 11 septembre, critiquant le RN et indirectement sa tante et cheffe du parti, Marine Le Pen, déjà en course pour l’Elysée en 2022.

« L’élection présidentielle, à mon sens, se jouera à droite. Il m’est impossible cependant de prédire l’affiche du second tour aujourd’hui », affirme-t-elle dans un entretien au « Figaro » mis en ligne ce vendredi, alors que Marine Le Pen est donnée au second tour par de récents sondages. Elle déplore aussi dans « le Parisien » que « certains », au RN, soient « en croisade contre » elle.

Marion Maréchal dîne en secret avec des élus LR pour « briser la digue »

Celle qui a quitté la politique électorale en 2017 dit « se remettre à l’exercice » médiatique. En septembre 2019, l’ancienne députée d’extrême droite avait fait sa rentrée en participant à une « convention de la droite » organisée par ses proches, marquée par une virulente intervention d’Eric Zemmour contre l’immigration qui ont valu à l’essayiste des poursuites judiciaires.

Après cette réunion, qui avait agacé au sein du RN et nourri les spéculations sur son éventuel retour en politique, Marion Maréchal avait assuré ne pas avoir « l’intention d’être candidate à la présidentielle de 2022 ».

« Les courants dans le RN ne sont pas représentés »

Elle « déplore » dans ses interviews de ce vendredi la mise à l’écart cet été de membres de la commission nationale d’investiture (CNI) du RN, dont beaucoup sont proches de ses idées, plus libérales sur le plan économique et plus conservatrices sur le plan des valeurs sociétales que celles de Marine Le Pen.

Le RN a un problème de casting aux régionales

« C’est quelque chose de contre-productif politiquement et maladroit humainement », souligne-t-elle dans « le Figaro ». « Si on désire être dans une démarche de rassemblement, il faut déjà qu’un certain rassemblement vive en interne. »

Pour autant, elle dit ne pas être « dans une croisade contre le RN » mais que « certains au RN sont dans une croisade contre (elle) ». Et déplore que « les courants dans le parti ne soient pas représentés », évoquant une « tendance à la contraction ».

Analyse « anachronique », réplique-t-on au RN

« L’analyse stratégique de Marion est fausse » et « anachronique », « elle arrive avec un débat des années 1981, le débat socialisme-libéralisme c’est fini », a réagi ce vendredi auprès de quelques journalistes un membre de la direction du RN, qui défend le clivage entre « nationaux » ou « localistes » contre « mondialistes ».

Marion Maréchal critique aussi le RN sur ses rapports avec la droite classique. « Le drame du RN, c’est sa difficulté à parler aux orphelins de la droite. Les municipales ne nous ont pas prouvé le contraire », juge-t-elle, après l’échec du RN à faire élire à ce scrutin des candidats partisans de « l’union des droites » à Carpentras ou à Sète.

Elle estime que le maire Les Républicains de Nice Christian Estrosi, qui a appelé à passer un accord avec Emmanuel Macron pour 2022, « a donné le coup de grâce aux LR », et prédit que des cadres LR suivront cette voie « pour sauver leur circonscription » alors que les électeurs, eux, se réfugieront « dans l’abstention ».

« Bataille culturelle » des idées

Au « Figaro », elle affirme que « la dynamique ne vient plus des partis politiques, quels qu’ils soient ». Désireuse d’« agir sur le débat public » et de poursuivre une « bataille culturelle » des idées, l’ancienne élue du Vaucluse promet de publier des analyses d’un nouveau centre de réflexion, le Centre d’analyse et de prospective (Cap), attaché à son école de sciences politiques à Lyon, qui sera lancé en octobre, notamment sur l’écologie.

A propos de la crise sanitaire et économique, elle trouve le ministre de l’Economie Bruno Le Maire « plutôt bon » sur le « diagnostic » et les « objectifs affichés » mais regrette qu’il se « borne à une réponse conjoncturelle » et « refuse de s’affranchir des règles européennes ».