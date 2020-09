quelles sont les règles actuelles ?

La question de la diffusion des images de policiers est revenue s’inviter dans le débat après une prise de parole de Gérald Darmanin lors de la clôture du 9e congrès du syndicat Unsa Police, jeudi 10 septembre.

Le ministre de l’Intérieur a souligné son souhait d’interdire aux réseaux sociaux et aux médias de diffuser, sans les flouter, « des images montrant les visages » des policiers en opération, et de permettre la diffusion des vidéos réalisées par la police. Le ministre de l’Intérieur s’est engagé à répondre favorablement à ces demandes récurrentes des syndicats.

« Interdire la diffusion des images des visages »

« Personne ne pourra empêcher les gens de filmer », a-t-il prévenu, mais « je retiens l’idée d’obliger les télés et les réseaux sociaux à ne pas diffuser les images des visages des policiers, mais de les flouter ».

« Il faut interdire la diffusion des images des visages », a insisté Gérald Darmanin, en affirmant qu’il ne « souhaitait pas que les CRS et les gendarmes mobiles portent la cagoule ».

« On est dans une situation en France où les policiers sont mis en cause sans cesse […] ils sont parfois persécutés parce qu’ils sont policiers », a renchéri sur Franceinfo Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, pour qui il est essentiel de « protéger les policiers qui nous protègent ».

Sous la houlette de son prédécesseur place Beauvau, Christophe Castaner, le ministère de la justice avait mené une étude visant à restreindre les modalités de diffusion de ces vidéos, avait révélé « Mediapart » en février dernier.

Pas d’exception pour les lanceurs d’alerte

Marlène Schiappa est également revenue sur Franceinfo sur la thématique des violences policières :

« S’il y a des soupçons de violences policières, il faut que l’IGPN s’en saisisse et que la justice passe. S’il y a une alerte à lancer, il faut la lancer à la justice. Et la justice ne se rend pas en diffusant des images de qui que ce soit », a-t-elle déclaré. « Mettre le bordel » : « Darmanin drague une frange de l’électorat de droite pour Macron »

En mai dernier, le député LR Éric Ciotti avait déjà présenté une proposition de loi controversée visant à interdire la diffusion des images de policiers dans l’exercice de leurs fonctions. A l’époque, le texte avait été jugé liberticide et susceptible d’entraver la dénonciation des violences policières.

Aucune contrainte légale actuellement

Une circulaire du 28 décembre 2008 détaille les règles en la matière et donne le primat à la liberté d’information :

« La liberté de l’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier prime sur le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction. »

Aussi, un journaliste ou un particulier a le droit de filmer les forces de l’ordre et de diffuser les images. « Soumis à des règles de déontologie strictes, un fonctionnaire de police doit s’y conformer dans chacune de ses missions et ne doit pas craindre l’enregistrement d’images ou de sons », indique le document. Des exceptions sont néanmoins prévues « pour la préservation des traces et des indices » (respect du secret de l’enquête et de l’instruction) et « pour des raisons de sécurité ».

Ainsi, les membres des « services d’intervention, de lutte antiterroriste et de contre-espionnage » ne doivent pas être reconnaissables : il s’agit notamment des fonctionnaires du Raid, de la brigade anticommando (BRI-BAC), des groupes d’intervention de la police nationale (GIPN) et de la lutte antiterroriste (DGSI, SAT, SDAT).

En dépit de l’absence de contrainte légale, les policiers peuvent malgré tout « indiquer aux individus qui prennent leur image l’utilité de rendre, au moyen de procédés techniques de type mosaïque (floutage) leur visage non reconnaissable avant diffusion, leur anonymat étant la garantie de leur efficacité, mais aussi de leur sécurité », précise la circulaire.

Généralisation des caméras piétons

Face à la diffusion de plus en plus fréquente de vidéos d’interventions policières mettant en cause des agents, les syndicats réclament en outre des caméras piétons en nombre et la possibilité de diffuser également leurs images, ce qui est actuellement interdit.

Le président Emmanuel Macron a promis de les généraliser d’ici à juillet 2021, a rappelé Gérald Darmanin, en soulignant « la différence de traitement entre les policiers et […] les délinquants qui diffusent les vidéos ». Le ministre a souhaité que les images de ces caméras piétons puissent être diffusées, que les policiers puissent « travailler avec ces images ».

Actuellement, ces vidéos sont horodatées, localisées et le porteur de la caméra identifié. « La consultation des images n’est possible qu’après transfert par des personnels habilités. Elles sont conservées six mois, plus longtemps s’il y a une procédure administrative ou judiciaire », explique une source policière auprès de l’AFP.

F. J.