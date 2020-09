L’Etat restreint la distribution de repas à Calais, « un arrêté discriminatoire qui cible les migrants »

Les associations de soutien aux migrants, dont L’Auberge des migrants et Salam, se scandalisent : la préfecture du Pas-de-Calais a interdit jeudi 10 septembre par arrêté « toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires » aux migrants dans le centre-ville de Calais afin de « mettre fin aux troubles à l’ordre public et limiter les risques sanitaires liés à des rassemblements non déclarés ». Une seule association mandatée par l’Etat, La Vie Active, est désormais autorisée à fournir « 4 distributions quotidiennes de repas », tandis que la préfecture met à disposition 38 robinets d’eau cinq jours sur sept.

Cette interdiction était réclamée par la maire LR de Calais Natacha Bouchart, qui dénonçait une « distribution de repas anarchique ». Reçue jeudi par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, elle a finalement obtenu gain de cause. François Guennoc, vice-président de l’association L’Auberge des migrants, dénonce auprès de « l’Obs » l’incohérence de la situation et une entrave à la solidarité.

Quelles sont les raisons avancées par le préfet pour interdire la distribution de repas aux associations non mandatées ?

La préfecture invoque des aspects sanitaires, d’ordre public, des restrictions liées au Covid-19. Pourtant, les méthodes de distribution de La Vie Active, l’unique association mandatée et autorisée à exercer par l’État, posent exactement le même problème : ils sont les uns sur les autr