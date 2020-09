les gilets jaunes repartent au combat samedi 12 septembre

Ils seront présents le samedi 12 septembre, partout en France. Les gilets jaunes n’ont pas disparu et ils entendent le faire savoir, à la suite de l’appel d’un de leurs leaders historiques, Jérôme Rodrigues. D’autres ont renoncé. À Redon, (Ille-et-Vilaine), Morgane Poifoulot témoigne de son engagement qui n’a pas faibli : « Moi je continue car j’ai la hargne et je ne supporte pas le monde comme il est aujourd’hui. Je ne me vois pas continuer à vivre dans un monde comme ça. »

Cette jeune femme déterminée cumule les petits boulots et organise aussi la prochaine manifestation dans sa ville. Elle plaide pour plus de démocratie participative et une amélioration du pouvoir d’achat. Une autre militante, Jocelyne Devrienlt, est plus résignée. « On a beaucoup lutté et on n’a pas grand-chose. Ils nous ont balancé des miettes mais ils les balancent d’un côté et les reprennent de l’autre », s’indigne-t-elle. Reste que Jocelyne et Morgane continuent de partager une même soif de changements de société profonds.

