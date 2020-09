les accusés s’expriment au terme d’une semaine éprouvante

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #PROCES_ATTENTATS

: Au procès des attentats de janvier 2015, la parole a été donnée aux accusés, et notamment à Nezar Pastor Alwatik.

: L’audience a repris au procès des attentats de janvier 2015. Deux filles du dessinateurs Tignous sont à la barre. Notre journaliste Catherine Fournier vous fait vivre l’audience sur place.

Après les veuves de Cabu et Michel Renaud, la mère et des amies de Stéphane Charbonnier, dit Charb, et la fille de Philippe Honoré jeudi, la veuve de Georges Wolinski et des proches de Bernard Maris doivent être entendus à l’occasion de la huitième journée du procès des attentats de janvier 2015. Suivez notre direct.

Le maire EELV de Bordeaux refuse d’installer un « arbre mort » de Noël dans sa ville et s’attire les foudres de la droite.

Après la journée de repos, deux étapes de plat et une transition accidentée, le peloton du Tour de France 2020 s’est élancé dans la 13e étape entre Châtel-Guyon et Puy Mar. Suivez l’étape en direct.

Un demi-million de personnes ont été évacuées en raison des incendies dans l’Oregon (Nord-Ouest), annoncent les autorités. C’est plus de 10% de la population de l’Etat, précise l’agence AP (lien en anglais). Suivez notre direct consacré à ces incendies meurtriers.

• « Ils ont tué des hommes, mais ils n’ont pas tué leurs idées. » Au procès des attentats de janvier 2015, proches et victimes font revivre « l’esprit Charlie ».

• Le concept, son efficacité, les critiques… Voici ce qu’il faut savoir sur « la bulle sociale », une mesure envisagée par des membres du Conseil scientifique.

• Visualisez en un gif l’augmentation du taux d’incidence du coronavirus ces deux derniers mois.

: L’audience vient de faire une pause jusqu’à 13h30 au procès des attentats de janvier 2015. Juste avant, la Cour a entendu Chloe Verlhac, la compagne du dessinateur Tignous.

#TDF Après la journée de repos, deux étapes de plat et une transition accidentée, le peloton du Tour de France 2020 va à nouveau entrer dans le dur à l’occasion de la 13e étape entre Châtel-Guyon et Puy Mary Pas de Peyrol. Pas moins de sept ascensions sont au programme et la bagarre entre favoris promet d’être enfin lancée. Suivez l’étape en direct.

#MIGRANTS Dix pays de l’UE vont prendre en charge 400 migrants mineurs après l’incendie du camp de Moria, sur l’île grecque de Lesbos, annonce Berlin. L’Allemagne et la France prendraient en charge chacun 100 à 150 de ces enfants.

: Au procès des attentats de janvier 2015, la cour continue d’entendre des proches des victimes. Nos journalistes sont sur place.

#CORONAVIRUS Et si réduire sa vie sociale permettait de lutter efficacement contre l’épidémie de Covid-19 ? Cette idée de « bulle sociale » est l’une des mesures envisagées par les membres du Conseil scientifique, mais elle ne fait pas l’unanimité, notamment en Belgique où elle est appliquée depuis plusieurs mois. Franceinfo fait le point sur cette stratégie.

Au procès des attentats de janvier 2015, les proches de victimes ont fait revivre, pendant deux jours, « l’esprit Charlie ». Une nouvelle audience débutera aujourd’hui, à 9h30.

#CORONAVIRUS Le Covid-19 va être reconnu comme maladie professionnelle, a appris franceinfo hier. Un décret sera publié « dans les prochaines heures, prochains jours », selon le ministère de la Santé.

Le gouvernement britannique a exclu hier de renoncer à remettre en cause certains engagements dans le cadre du Brexit. Il rejette ainsi les exigences de l’Union européenne, dans un contexte de négociations déjà explosif sur leur relation future.