Le droit de vote dès 16 ans ? Des députés lancent une pétition

C’est un vrai serpent de mer qui revient sur le devant de la scène. Faut-il attribuer le droit de vote aux citoyens dès 16 ans ? C’est en tout cas la conviction des députés du groupe Ecologie démocratie solidarité (EDS), qui vont porter une proposition de loi en ce sens le 8 octobre devant l’Assemblée nationale. Le petit groupe parlementaire à l’origine de l’initiative comprend d’anciens marcheurs de l’aile gauche.

Mélenchon et Jadot signataires

Pour l’heure, environ 200 signatures ont été enregistrées. Parmi elles, des organisations de jeunesse et des personnalités comme Yannick Jadot (EELV) ou Jean-Luc Mélenchon (LFI). Les députés se fixent l’objectif d’atteindre les 100 000 signataires. D’ici là, ils s’engagent à « faire vivre le débat ».

Il « faut faire confiance aux jeunes », a réclamé Pauline Forteza, coprésidente du groupe EDS, en insistant sur leur engagement lors des marches pour le climat. Son avis est partagé par d’autres personnalités politiques.

La jeunesse a une conscience aiguë des enjeux écologiques, sociaux et démocratiques : faisons leur confiance en ouv… https://t.co/Q32BmPRC9n —M_Orphelin(@Matthieu ORPHELIN)

D’autres pensent au contraire que 16 ans est un trop jeune âge pour être pleinement conscient des enjeux politiques. Certains avancent également l’abstention chez les 18-24 ans.

Un moyen de lutter contre l’abstention ?

Depuis des années, certains lycéens, étudiants et membres de plusieurs organisations de jeunesse militent pour cette mesure. Défendu comme un moyen de rajeunir la démocratie et une occasion pour la jeunesse de prendre part aux décisions qui la concernent, le vote à 16 ans fait écho aux engagements de la génération Greta Thunberg.

« La démocratie ne peut plus se faire sans les jeunes », alors que la « dette écologique nous impose une charge mentale lourde », a plaidé Mathieu Devlaminck, de l’Union nationale lycéenne.

Selon Paula Forteza, « beaucoup d’études montrent que plus tôt on vote, plus on s’habitue à voter ». Sur Twitter, elle affirme que la législation considère le jeune de 16 ans comme adulte dans d’autres domaines.

A 16 ans on peut :

✅ conduire

✅ travailler et payer ses impôts

✅ reconnaître un enfant

❌voter ?‍♀️?‍♂️ Nous propos… https://t.co/eEpY0p7hCo —PaulaForteza(@Paula Forteza)

« Les jeunes n’attendent que ça, qu’on leur donne la parole. Ils descendent dans la rue, se mobilisent, mais sont écartés du débat », a ajouté Maryam Pougetoux, responsable du syndicat étudiant Unef.

A l’œuvre dans une douzaine de pays dans le monde, le vote dès 16 ans s’applique sous différentes conditions. A l’échelle locale en Suisse et en Allemagne, à condition d’occuper un emploi en Slovénie ou encore de manière facultative en Argentine.

En France, Jean-Luc Mélenchon (LFI) avait porté cette proposition lors de la présidentielle de 2017. A l’époque, un porte-parole de François Fillon (LR), Thierry Solère, y était aussi favorable.