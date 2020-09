Giroud, le plan C de la Juve : un accord de principe aurait (déjà) été trouvé

« TRANSFERTS – En quête du0027un attaquant pour remplacer Gonzalo Higuain, qui va su0027engager avec lu0027Inter Miami en MLS, la Juventus a deux priorités : Edin Dzeko (AS Rome) et Luis Suarez (FC Barcelone). Mais en cas de complications, la Vieille Dame a un plan C : Olivier Giroud. »







