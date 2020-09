Cyber Clean Up Day : une journée pour éradiquer la Pollution Numérique

Le 19 septembre 2020, nettoyons nos données. Le Cyber Clean Up Day tend à sensibiliser les internautes aux impacts environnementaux du numérique. Vous connaissez sûrement le World Clean Up Day, cette journée durant laquelle les citoyens se rassemblent pour ramasser les déchets des plages, parcs, lacs et forêts. Dans un contexte alliant réchauffement climatique et crise sanitaire, un nouveau concept fait son apparition : le Cyber Clean Up Day. Décryptons cette action aussi ambitieuse (…)

–

Environnement







Source link