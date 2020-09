accusé d’avoir minimisé l’épidémie de Covid, Trump se défend

Éteindre l’incendie. Donald Trump a tenté jeudi 10 septembre, avec difficulté, de clore la polémique née de la série d’entretiens qu’il a accordés au journaliste Bob Woodward, auteur d’un livre explosif le visant.

« Pourquoi avez-vous menti aux Américains ? » : la première question adressée au président américain sur les raisons pour lesquelles il a, de son propre aveu, minimisé la menace du Covid-19, a donné le ton d’une conférence de presse organisée à la hâte.

La déroute des gouverneurs « mini-Trump » qui ont minimisé en chœur l’épidémie de Covid-19

« Je n’ai pas menti ! (…) La façon dont vous avez posé cette question est une honte », a répondu Donald Trump, à moins de soixante jours d’une élection où il briguera un second mandat de quatre ans face au démocrate Joe Biden.

« Je fais preuve de force en tant que dirigeant », a-t-il poursuivi, très remonté. « Il n’y a pas de mensonge (…) Je ne veux pas sauter dans tous les sens et commencer à crier : mort ! mort ! ». L’épidémie de coronavirus a fait, à ce jour, plus de 190 000 morts aux Etats-Unis.

Au lendemain de la publication d’extraits de « Rage », qui doit sortir mardi 15 septembre, le président américain s’en est aussi pris à son auteur, rendu célèbre pour avoir révélé, avec Carl Bernstein, le scandale du Watergate dans les années 1970.

« Bob Woodward avait mes déclarations depuis plusieurs mois », a-t-il souligné dans un tweet, reprenant à son compte les critiques qui visent le célèbre journaliste, figure de Washington.

Bob Woodward had my quotes for many months. If he thought they were so bad or dangerous, why didn’t he immediately… https://t.co/NE9YMVAgKV

