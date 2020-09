toutes ces fois où Donald Trump a minimisé la menace du Covid

Donald Trump a donc sciemment minimisé la menace du Covid-19, alors qu’il en connaissait la dangerosité. C’est ce que révèlent des extraits du livre de Bob Woodward, « Rage », qui s’est entretenu par téléphone 18 fois avec le président depuis le mois de décembre 2019.

Alors que certains échanges privés, alarmistes, ont été révélés dans des enregistrements audio, « l’Obs » a choisi de les comparer aux propos tenus par le président des Etats-Unis lors d’événements publics (meetings, conférences de presse…).

Regardez la vidéo :

La chaîne américaine en continu CNN a diffusé deux de ces enregistrements, qui datent du 7 février et du 19 mars 2020, dans lesquels le président se montre particulièrement alarmiste auprès du journaliste.

« Certains anti-masques, proches des Reichsbürger, voient en Trump le libérateur de l’Allemagne »

Dans l’un des extraits révélés par la chaîne américaine CNN, on entend Donald Trump confier : « Il suffit de respirer l’air et c’est comme ça que ça circule. Et c’est donc une question très délicate. C’est une question très délicate. C’est aussi plus mortel qu’une grippe intense ».

Et d’étayer ses propos avec des chiffres :

« C’est plus mortel. C’est cinq, vous savez, c’est cinq pour cent contre un pour cent et moins d’un pour cent [pour la grippe]. Vous savez. Donc, ce sont des trucs mortels. »

Trois jours après cet enregistrement, lors d’un meeting de campagne, il évoquait un virus qui pourrait « s’en aller miraculeusement » à l’arrivée du printemps.

« Je pense que plus nous avancerons, plus les indicateurs vont s’améliorer », renchérit-il le 19 février. « Nous avions douze cas à un moment donné et ils vont beaucoup mieux. La plupart d’entre eux sont complètement rétablis », insiste encore le président, le 23 février.

Comparaison avec la grippe

A cette période, Donald Trump multipliait les comparaisons avec la grippe… et même l’industrie automobile.

« Nous perdons chaque année des milliers de personnes à cause de la grippe. Et nous n’arrêtons pas le pays pour autant. Nous perdons chaque année des milliers de personnes dans des accidents de la circulation. Nous ne demandons pas à l’industrie automobile d’arrêter de fabriquer des voitures », défendait-il toujours à la fin du mois de mars, dans une interview accordée à la chaîne Fox News.

Mensonge sur le taux de mortalité

L’enregistrement du 7 février montre aussi un changement de discours sur la question du taux de mortalité du Covid-19. Alors qu’il affirme à Bob Woodward que celui-ci est d’environ 5 %, il minimise ce chiffre en public dans les semaines qui suivent.

« Le pourcentage [de mortalité] pour la grippe saisonnière est en dessous de 1 %. Mais cela pourrait aussi être en dessous de 1 % [pour le Covid-19], parce que beaucoup de gens qui n’ont pas de symptômes ne se signalent pas », affirme-t-il le 6 mars, en visite au Centre de détection et de prévention des maladies (CDC), à Atlanta (Géorgie). La déroute des gouverneurs « mini-Trump » qui ont minimisé en chœur l’épidémie de Covid-19

Deux jours plus tôt, sur Fox News, il avait déjà déclaré que « son intuition » lui soufflait que ce chiffre se situait autour de 1 %.

Trump campe sur ses positions

Dans le second enregistrement, datant du 19 mars, Donald Trump affirme avoir voulu minimiser la gravité de la menace liée au Covid-19 pour éviter de susciter un mouvement de panique.

Trump au pouvoir, ou la nuit américaine

Interrogé depuis la Maison Blanche, le président a défendu son bilan très controversé, comme ses déclarations. « J’ai été très ouvert, que ce soit avec Woodward ou avec qui que ce soit : nous ne pouvons alimenter la panique », a-t-il avancé.