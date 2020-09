On n’ose imaginer ce qui s’est passé dans la tête de Nicolas Sarkozy. Invité de l’émission « Quotidien » de TMC ce jeudi 10 septembre pour évoquer la sortie de son livre « Le temps des tempêtes », qui retrace le début de son quinquennat présidentiel, l’ancien chef de l’Etat, qui a répété qu’il était retiré de la politique « quotidienne, partisane », a surtout marqué son passage par une surprenante digression sémantique sur le politiquement correct.

« Cette volonté des élites, qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n’écoutent personne… Je ne sais plus, on a le droit de dire “singe” ? » s’interrompt soudain Nicolas Sarkozy, lancé dans une diatribe contre les « élites qui se regardent dans une glace », avec un rire sarcastique.

« Parce que… On n’a plus le droit de dire les… On dit quoi, “Les dix petits soldats” maintenant ? C’est ça ? Ouais… Elle progresse la société ! »

Face à l’incompréhension de Yann Barthès, l’ancien président de la République précise qu’il parle bien de la récente polémique sur le changement de titre du roman policier « Dix petits nègres » dans sa version française : « Vous voyez le livre ? »

« Vous parlez d’Agatha Christie ? », s’enquiert l’animateur. Sarkozy confirme :

« Oui, bah on n’a plus le droit maintenant. On a peut-être le droit de dire “singe” sans insulter personne. »

Le plus célèbre roman d’Agatha Christie, qui avait changé de titre dès 1940 dans sa version en anglais avec l’accord de son autrice, a récemment fait peau neuve en français en étant réintitulé « Ils étaient dix ». Des changements mineurs ont également été opérés dans le récit, « l’île du Nègre » devenant ainsi, comme dans l’édition américaine, « l’île du Soldat ». « Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés », se justifiait ainsi James Prichard, arrière-petit-fils de l’autrice, qui gère son patrimoine. « Ce récit est basé sur une comptine populaire qui n’est pas signée Agatha Christie. »

Si ce changement de titre semble incarner aux yeux de Nicolas Sarkozy un symptôme de la tyrannie de la bien-pensance, l’association d’idées manifestement faite par l’ex-chef de l’Etat entre l’oeuvre, qui met en scène dix statuettes représentant des hommes noirs, et les célèbres « singes de la sagesse », symbole d’origine asiatique, a immédiatement suscité une tempête de réactions sur les réseaux sociaux.

@NicolasSarkozy en plein naufrage raciste ! https://t.co/a1bkxGENAi —yjadot(@Yannick Jadot)

L’eurodéputé écologiste Yannick Jadot dénonçait ainsi ce jeudi soir un « naufrage raciste », parmi de nombreux commentaires d’indignation de personnalités politiques, dont l’ex-secrétaire national d’EELV David Cormand et le député du Val-d’Oise Aurélien Taché.

Donc 15 ans après le « karsher », « la racaille » et après avoir contaminé la quasi totalité des partis politiques (gau… https://t.co/q3haJskXDB —Aurelientache(@Aurélien Taché)

