Macron, le Kamasutra et les sauvages

Il est donc sorti de ses gonds. Une petite colère dont il a le secret. Emmanuel Macron a tancé les deux garnements coupables de provoquer une belle zizanie au sein du gouvernement, et, par ricochets, dans l’opinion. Au piquet, donc, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, s’empoignant comme des écoliers sur le concept d’ensauvagement de la société française.

Pourquoi cette ire présidentielle, ce recadrage intempestif en plein séminaire gouvernemental ? Il y a, bien sûr, le côté désordre, la sensation d’un sérieux flottement sur la ligne sécuritaire du pouvoir. Mais après tout, les bisbilles entre les locataires de la place Beauvau et de la place Vendôme sont quasi structurelles, historiques, et presque nécessaires pour tenir un Etat de droit par les deux bouts, dans un équilibre toujours instable entre répression et justice. Alors, comment expliquer ce coup de sang d’Emmanuel Macron ? Pour une raison plus prosaïque. Avec cette affaire d’ensauvagement, on l’avait presque oublié.

« Mettre le bordel » : « Darmanin drague une frange de l’électorat de droite pour Macron »

La polémique sur la sécurité ? Du pain béni pour les chaînes info et les réseaux sociaux, tout occupés à dérouler à l’infini la pelote de la sauvagerie généralisée. Le débat a saturé l’espace médiatique durant des jours, oubliant au passage les efforts de l’Elysée pour mettre en avant des sujets autrement plus brûlants, tels la lutte contre la pandémie, ou encore l’égalité des chances, la sauvegarde de l’emploi, la relance économique, thèmes que le président entend porter comme les étendards de la fin de son quinquennat. Résultat : notre cher président, qui remonte discrètement, mais sûrement, dans les sondages, avait quasiment disparu des radars. Ce retour sur le devant de la scène avait donc besoin d’une opération « coup de poing» à l’encontre de ses deux effrontés de ministres.

« Inapproprié »

Mais pourquoi avoir auparavant accusé la presse de s’être adonnée au « Kamasutra de l’ensauvagement » ? Pourquoi avoir habiller son courroux présidentiel de cette curieuse expression ? Que viennent donc faire les soixante-quatre positions amoureuses venues de l’Inde ancienne dans un débat sur la protection de nos concitoyens ? Le président a-t-il voulu expliquer qu’on pouvait trouver mille traductions au mot « ensauvagement » et que, donc, le débat engagé par le duo des recadrés était vain et ridicule ? En d’autres termes, « ensauvagement » aurait autant de significations que de positions recensées dans le livre mythique des bords du Gange ?

Cet exercice de haute voltige sémantique renvoie toujours une image troublée du chef de l’Etat. Emmanuel Macron a le coup de gueule intempestif, rugueux, et, dans le même temps, fragile et facétieux. C’est ce hiatus permanent qui interroge très souvent son autorité naturelle, ou du moins telle que l’opinion la perçoit. Or, un des angles de tir que vont chercher à exploiter la droite et l’extrême droite dans les mois à venir, sera essentiellement axé sur l’autorité de ce pouvoir jeune et jugé vacillant par cette même opposition. Le Kamasutra est un grand livre, une œuvre de liberté, datant du VIème siècle après JC. Le président le fait revivre en pleine période de régression morale, de radicalités protéiformes, de fanatisme, voire d’obscurantisme. Le geste est noble, voire audacieux. Hélas, il tombe à côté de la plaque. A un moment incongru. Comme on dit dans les ministères, l’expression est « inappropriée ». Il faut se méfier. Savoir partir à l’abordage, oui, mais sans se saborder…