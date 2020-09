le gouvernement veut punir les médecins qui les délivrent

C’est une demande minoritaire mais dénoncée déjà par l’OMS : le certificat de virginité. Le gouvernement travaille actuellement sur un projet de loi visant à pénaliser les médecins qui le délivreraient. Cependant, certains praticiens assument leurs actes. « Moi, je crois ce que me disent mes patientes. Si elles me disent ‘mon frère va me tabasser, mon père va m’étrangler […] Donc je me dis : réfléchissons ensemble à la solution qui la mettrait le moins en difficulté », témoigne Ghada Hatem, gynécologue responsable de la Maison des femmes à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Cette médecin n’hésite donc pas à rédiger ce document tant désiré par certaines familles et belles-familles, si cela peut protéger la concernée. Mais l’Ordre des Médecins rejette fermement cette pratique controversée. Toutefois, Emmanuelle Piet, médecin de santé publique, se dit aussi hostile à une potentielle pénalisation : « La plupart du temps, une jeune fille qui vient pour un certificat est une jeune fille qui a des vraies menaces de la part de sa famille. » Pour elle comme pour Ghada Hatem, c’est donc la survie des femmes qui compte le plus.

