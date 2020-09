Le 8 septembre 2020, la RPD (République Populaire de Donetsk) a célébré les 77 ans de la Libération du Donbass par l’armée soviétique. Les vétérans de la Seconde Guerre Mondiale étaient à l’honneur et ont eu droit à un concert et des fleurs. Les autorités de la république ont aussi déposé des fleurs au pied et au sommet de la colline où sont enterrés des soldats morts là en 2014, lors d’une bataille aussi terrible et tragique que celle de 1943. Cette année c’est (…)

–

International







Source link