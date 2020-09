Après l’incendie du camp de Moria, Berlin et Paris plaident pour l’accueil de 400 migrants mineurs

Un appel à la solidarité. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont lancé une initiative afin de permettre l’accueil par plusieurs pays européens d’environ 400 migrants mineurs non accompagnés qui se trouvaient dans le camp grec de Moria, ravagé par un incendie, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier ce jeudi 10 septembre.

Les jeunes doivent être répartis entre les pays de l’UE qui se rallieront à cette initiative franco-allemande, a expliqué la même source, ajoutant que des détails doivent être annoncés plus tard dans la journée par la chancelière, dont le pays préside actuellement l’Union européenne.

Le nombre de 400 est « un ordre de grandeur », qui doit encore être confirmé par les autorités grecques, a-t-elle encore précisé.

À Bruxelles, la Commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a de son côté confirmé des « discussions en cours » entre États membres de l’UE à propos des 400 mineurs non accompagnés, qui ont été transférés au soir du mercredi 9 septembre de Lesbos sur le continent.

Lesbos, l’île où les migrants deviennent fous

« Il est essentiel que notre approche donne la priorité aux êtres humains qui souffrent en ce moment. Pour une réponse la plus efficace, immédiate et pratique, nous avons besoin de voix pragmatiques et d’une action coordonnée », a tweeté Ylva Johansson jeudi 10 septembre.

Today I discuss #Moria in the @Europarl_EN

It is essential that our approach prioritises the human beings who are… https://t.co/am6yXxwQPI

—YlvaJohansson(@Ylva Johansson)