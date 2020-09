1 475 postes supprimés chez Auchan

Ils sont restés sous le choc. Ce sont des salariés abasourdis qui ont appris la nouvelle mercredi 9 septembre : Auchan va supprimer près de 1 475 postes dans son groupe. Une décision dénoncée par les syndicats qui soulignent que les derniers indicateurs étaient plutôt à la hausse. De son côté, l’entreprise affirme que ce plan social fait partie de la stratégie de transformation du groupe pour se concentrer sur le commerce en ligne. La direction assure vouloir engager 600 personnes dans ce secteur.

Les hypermarchés peinent à conserver une clientèle qui se tournent de plus en plus vers le commerce en ligne. Leur fréquentation a baissé de 2,6% en 2018. En France, seulement 6% de la population habite à moins de 5 minutes d’un hypermarché. La journaliste Maëlys Septembre explique que les enseignes optent désormais pour les supérettes de centre-ville, qui ont augmenté de 35% entre 2008 et 2018, ou même pour le drive piéton : le consommateur vient directement chercher ses courses commandées à l’avance et évite donc de se balader dans les rayons du magasin.

