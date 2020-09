son agresseur présumé a été interpellé

Le procureur de la République de Reims confirme qu’une plainte a été déposée et qu’une enquête est en cours, rapporte France Bleu Champagne-Ardenne.

L’agression a eu lieu devant un collège de Reims et a été filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit un adolescent s’en prendre à une jeune fille à coups de poings et de pieds. L’auteur présumé a été interpellé, tout comme la personne qui a filmé la scène, rapporte mardi 8 septembre France Bleu Champagne-Ardenne.



La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux mardi 8 septembre. On y voit clairement l’agresseur habillé de noir, frapper sa victime au visage avec les mains et les pieds. La jeune fille se lève, il revient vers elle, l’attaque à nouveau, la fait tomber au sol. Il continue de la frapper et lui écrase même la tête avec le pied.



Plusieurs jeunes assistent à la scène, on en entend certains ricaner pendant que d’autres interpellent l’agresseur : « Arrête Nabil ! » La scène dure une quarantaine de secondes et cette violence se poursuit ensuite avec les commentaires que la vidéo suscitera sur les réseaux.

« La vidéo violente de l’agression d’une jeune fille qui circule sur les réseaux est inqualifiable ! Aucune excuse ! Ne participez pas à la diffusion de ce contenu violent. Si vous avez été témoin de cette scène contactez s’il vous plaît la police », a publié sur son compte Twitter, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté.