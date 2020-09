[Brève] Frontières : la Commission européenne propose d’harmoniser les critères de restriction de la libre circulation au sein de l’UE

Actualité

Agnès Faure

La proposition de recommandation de la Commission vise à établir des critères épidémiologiques communs afin de faciliter les conditions de circulation entre les Etats membres et les zones à risque.

Pour contrer la diffusion de l’épidémie de Covid-19 en Europe, plusieurs pays ont adopté des mesures de restriction à la libre-circulation au sein de l’Union européenne en se basant sur des données épidémiologiques différentes. Dans un objectif de meilleure coordination et de plus grande clarté pour les citoyens européens, la Commission européenne détermine quatre domaines dans lesquels les Etats membres devraient renforcer leur coopération pour plus de lisibilité, à savoir : l’établissement de critères communs pour justifier des restrictions, une cartographie des zones à risques établie selon un code couleur commun, des règlementations communes à appliquer pour les voyageurs provenant de zones à risques et la publication hebdomadaire de ces informations pour le grand public.

« Aujourd’hui, nous proposons à nos États membres une approche bien coordonnée, prévisible et transparente des restrictions en matière de déplacements lorsque celles-ci sont nécessaires, en accordant toujours la priorité à la protection de la santé publique« , a déclaré la commissaire européenne chargée de la santé Stella Kyriakides. Cette proposition de la Commission doit être examinée par le Conseil de l’UE dans les prochaines semaines.